Für eine Vielzahl der beteiligten Nachwuchsspieler des VfB Germania Halberstadt dürfte es einer der denkwürdigsten Tage in ihrer fußballerischen Laufbahn werden, das womöglich größte Spiel ihres Lebens. Am Sonnabend treffen die A-Junioren der Germanen im DFB-Pokal auf den 1. FC Köln (Anstoß: 12:30 Uhr).

"Das war ein Gänsehautmoment, als ich gesehen habe, dass der Deutsche Meister kommt“, berichtet VfB-Trainer Robin Gesell der "Volksstimme" von seiner ersten Reaktion nach der Auslosung. Mit einem verrückten 5:4-Finalerfolg über Bayer 04 Leverkusen hatten sich die Kölner im Mai vor mehr als 24.000 Zuschauern den Titel geholt. Nun läuft der amtierende Deutsche Meister in Halberstadt auf.

Um die Trainingsbeteiligung mussten sich die Halberstädter Verantwortlichen seit der Auslosung jedenfalls keine Gedanken machen. "Jeder einzelne war durchgehend da, manche haben sogar den Urlaub mit der Familie abgesagt, um sich für das Spiel zu empfehlen", erzählt Gesell. "Die Spieler möchten dabei sein, spielen und sich zeigen. Das war für uns als Trainerteam sehr positiv, dass die Jungs so dahinter stehen. Deshalb hatten wir eine überragende Vorbereitung."

Einige der Spieler, die mit dem VfB Germania im Juni den Landespokal-Triumph errungen hatten, werden dieses Highlight jedoch nur von den Tribünen verfolgen können. Aus Altersgründen sind "vier, fünf Leute hochgegangen", erklärt Gesell. Doch seine Landespokal-Sieger der Vorsaison wurden vom Verein herzlich ins Friedensstadion eingeladen: "Wir sind den Jungs, die nicht mit dabei sind und auch den anderen Spielern, die mit dabei waren, sehr, sehr dankbar, dass sie uns dieses Spiel ermöglicht haben", so Gesell.

Coach hofft auf eine vierstellige Zuschauerkulisse

Nach langen Wochen der Vorfreude soll am Sonnabend dann auch das Erlebnis stimmen - mit eigens organisierten Sondertrikots, mit einem ordentlichen Ergebnis, bestenfalls mit einem eigenen Treffer und vor vielen Zuschauern. "Für mich wird es als Trainer einmalig sein, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Der Wunsch wäre, dass wir es vierstellig schaffen. Da wäre ich überglücklich", sagt Gesell. Sportlich wissen der 31-Jährige und sein Team um die immense Qualität des Gegners. "Trotz alledem wollen wir uns bestmöglich präsentieren", kündigt der Coach an. In Erinnerung wird dieser Tag allemal bleiben - erst recht, wenn dem VfB Germania Halberstadt sogar ein eigenes Tor gelingen sollte.

