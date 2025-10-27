Manassa trifft, Koch klärt – Ratingens U23 gewinnt

Zwei vielversprechende Ratinger Talente. – Foto: Spielerprofil

Das goldene und frühe Tor erzielte mit Nolan Manassa der alles überragende Akteur auf dem Feld. Der Innenverteidiger stand goldrichtig, als Konstantin Sivevski ihn mit einer Kopfballvorlage bediente. Vorausgegangen war ein gefühlvoller Eckball von Eleftherios „Lefi“ Vasileiadis.

Ratinger Talentschmiede Was der 19 Jahre alte Manassa in der Folgezeit als Innenverteidiger zu leisten wusste, war einfach überragend. Denn Wittlaer hatte im zweiten Durchgang die erheblich größeren Spielanteile. Aber Manassa verlor keinen Zweikampf, zeigte beachtliche Stärke im Luftkampf und konnte auch gute Bälle in die Offensive leiten. Neben ihm hinten spielte erneut Len Brammertz, der ebenfalls eine ganz starke Vorstellung bot. Und mit Torwart Sam Koch, der mehrfach heftig geprüft wurde, wächst ein Riesen-Talent heran. Der baumlange Zugang aus Schonnebeck, auch erst 19 Jahre alt, hielt einige Bälle, die manch ein Fan schon im Ratinger Netz sahen.

Aber auch Offensive erspielte sich einige beste Chancen, sodass der knappe Heimsieg völlig in Ordnung geht. So sah es auch Trainer Andreas Voss: „Klar, es war wie erwartet Schwerstarbeit. Dennoch, eigentlich mussten wir beim Wechsel höher führen als 1:0.“ Da hatte seine Truppe einmal erhebliches Pech, als der feine Treffer von Leo Kaiser abgepfiffen wurde (38. Minute). Der Schiedsrichter Taner Özkan (vereinslos) sah dabei Engin Yildiz im Abseits, obwohl der überhaupt nicht ins Spiel eingriff. Sonst leitete Özkan aber fehlerfrei. SV Hösel: "Da merkte man, dass die Mannschaft so nicht eingespielt ist" Der SV Hösel hat sich überraschend schwergetan im Bezirksliga-Heimspiel gegen das sieglose Schlusslicht TSV Meerbusch II, siegte aber letztlich verdient mit 4:3 (1:2). Die Entscheidung dazu fiel nach dem Wechsel, als sich die Blau-Weißen bis zur 84. Minute auf 4:2, hier durch Nikals Oldörp, absetzen konnten. Für den 27-jährigen Sturmführer war es das achte Saisontor.

Meerbusch kam noch zu einem weiteren Anschlusstreffer, gefährlich wurde es für den SVH aber nicht mehr. Dazu der Trainer Tomy Mirosavljevic: „Wir mussten wieder zahlreiche Spieler aus unterschiedlichen Gründen ersetzen. Da merkte man, dass die Mannschaft so nicht eingespielt ist. Dennoch war der Sieg nie wirklich gefährdet.“