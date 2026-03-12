'Manager' nach englischem Vorbild: Lukas Kling klärt Zukunftsfrage

Die SpVgg Bayreuth setzt weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerposition und hat den Vertrag mit Cheftrainer Lukas Kling um weitere zwei Jahre verlängert. Der 36 Jahre alte gebürtige Schwabe, der im April 2024 nach der Trennung von Marek Mintal vom Interims- zum Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft aufgestiegen war, wird den sportlichen Weg der Altstädter damit langfristig fortführen. Zusätzlich zu seiner Trainertätigkeit wird er weitere Aufgaben den sportlichen Bereich betreffend übernehmen.
Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Lukas weitere zwei Jahre hier verlängert. Es ist kein Geheimnis, dass ich ihn und seine Arbeit – die er nicht nur auf dem Platz, sondern für den gesamten Verein leistet – sehr schätze. Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg weiter gehen wird. Es war uns, gemeinsam mit Jugendvorstand Marcus Bauer, enorm wichtig, an Lukas festzuhalten, da er auch unheimlich viel für das Nachwuchsleistungszentrum leistet und den positiven Austausch zwischen NLZ und erster Mannschaft fördert."
Lukas Kling blickt positiv in die Zukunft: "Vielen Dank an alle beteiligten Personen für das Vertrauen, das sie weiterhin in mich setzen. Ich bin guten Mutes, dass wir den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Gleichzeitig werden wir auch die Phase, in der wir uns aktuell befinden, gemeinsam meistern, mit der bedingungslosen Unterstützung unserer Fans. Das stimmt mich sehr zuversichtlich."
Im Zuge der Personalentscheidung äußerte sich Kling zudem zum feststehenden Weggang von Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba: "Nicole hat hier knapp zwei Jahre herausragende Arbeit geleistet. Ihr Weggang stimmt mich persönlich sehr traurig. Ich bin ihr außerordentlich dankbar für ihre Loyalität, ihr Vertrauen und die verlässliche Unterstützung, insbesondere in herausfordernden Phasen. Sie hat den Verein mit Klarheit, Ruhe und hoher Professionalität geführt und auch in kritischen Momenten einen kühlen Kopf bewahrt. Der offene und ehrliche Austausch mit ihr war für mich persönlich und für meine tägliche Arbeit enorm wertvoll."
Mit dem Weggang von Dr. Kalemba wird Lukas Kling innerhalb der sportlichen Organisation zusätzliche Verantwortung übernehmen und sich künftig auch um die Belange im sportlichen Bereich kümmern - dazu gehören insbesondere Vertrags- und Beratergespräche, Verhandlungen sowie die enge Abstimmung in der Kaderplanung - genau so, wie es zum Beispiel im englischen Profifußball Usus ist.