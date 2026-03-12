'Manager' nach englischem Vorbild: Lukas Kling klärt Zukunftsfrage

Lukas Kling bleibt der SpVgg Bayreuth erhalten. – Foto: Johannes Traub

Die SpVgg Bayreuth setzt weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerposition und hat den Vertrag mit Cheftrainer Lukas Kling um weitere zwei Jahre verlängert. Der 36 Jahre alte gebürtige Schwabe, der im April 2024 nach der Trennung von Marek Mintal vom Interims- zum Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft aufgestiegen war, wird den sportlichen Weg der Altstädter damit langfristig fortführen. Zusätzlich zu seiner Trainertätigkeit wird er weitere Aufgaben den sportlichen Bereich betreffend übernehmen.

Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Lukas weitere zwei Jahre hier verlängert. Es ist kein Geheimnis, dass ich ihn und seine Arbeit – die er nicht nur auf dem Platz, sondern für den gesamten Verein leistet – sehr schätze. Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg weiter gehen wird. Es war uns, gemeinsam mit Jugendvorstand Marcus Bauer, enorm wichtig, an Lukas festzuhalten, da er auch unheimlich viel für das Nachwuchsleistungszentrum leistet und den positiven Austausch zwischen NLZ und erster Mannschaft fördert."

Lukas Kling blickt positiv in die Zukunft: "Vielen Dank an alle beteiligten Personen für das Vertrauen, das sie weiterhin in mich setzen. Ich bin guten Mutes, dass wir den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Gleichzeitig werden wir auch die Phase, in der wir uns aktuell befinden, gemeinsam meistern, mit der bedingungslosen Unterstützung unserer Fans. Das stimmt mich sehr zuversichtlich."