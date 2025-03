Man wollte für eine Überraschung sorgen! Rasante Aufholjagd.

So., 16.03.2025, 16:30 Uhr



Am Sonntag empfingen die Damen des SV Untermenzing den TSV Turnerbund, nur gegen Turnerbund hatte man in der Hinrunde eine Niederlage verbucht. Trotz guter Abwehrarbeit der Blau-Roten gelang es den Gegnerinnen früh ins letzte Drittel einzudringen. In der 11. ist es Tewes, die den Gästen dir Führung bringt. Doch der SVU ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Unter Druck kombinierte man sich von hinten heraus. Anic hat den Ausgleich mit einem scharfen Freistoß auf dem Fuß, doch TBM’s Keeperin ist zur Stelle. Mehrfache Angriffsversuche des TBM konnten bereits im Mittelfeld um Haslinger spätestens durch die Abwehr um Geier&Greß unterbunden werden. Keeperin Holzer hält Menzing mit Glanzparaden im Spiel, bis sich ein langer Ball von Bründl hinter der rausgerückten Holzer ins Netz senkt, 0:2.