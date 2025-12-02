"Man wollte den Fußball halten, der eine Zukunft für den Club bietet"

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im zweiten Teil blicken wir auf den einstigen Verbandsliga-Dino 1. FC Romonta Amsdorf, der sich inzwischen ganz neu aufgestellt hat und in der Kreisklasse spielt.

Seinen Platz an der Spitze hat der 1. FC Romonta Amsdorf noch inne. In der Verbandsliga Sachsen-Anhalt steht der Club aus dem 400-Einwohner-Ort im Seegebiet Mansfelder Land auf Platz eins der Ewigen Tabelle - noch. Die Realität heißt in Amsdorf allerdings inzwischen: Kreisklasse. Doch das soll sich wieder ändern.

Der 1. FC Romonta ist der heißeste Titelkandidat. Die Zeiten, in denen Amsdorf den Fußball in Sachsen-Anhalt mitbestimmt hat, sind allerdings seit einigen Jahren vorüber. Zwischen 1998 und 2023 spielte der Club ununterbrochen in der Verbandsliga. Mit finanzieller Unterstützung des Romonta-Werks - weshalb der Club sogar vom 1. FC Eintracht zum 1. FC Romonta Amsdorf unbenannt wurde - konnte 2019 die Landesmeisterschaft und im Jahr darauf der "Corona-Titel" nach Amsdorf geholt werden. Mit dem Abstieg 2023 kam es allerdings zu einer kompletten Neuausrichtung.

"Wir wollen in die Kreisliga aufsteigen", sagt Trainer Benny Halusa optimistisch: "Doch dafür müssen wir genauso konzentriert weitermachen." Der bisherige Saisonverlauf untermauert die eigenen Ambitionen: Mit 30 Punkten aus zehn Partien steht die Romonta-Elf an der Tabellenspitze und stellt dabei sowohl den besten Angriff (72 Treffer) als auch die beste Defensive (elf Gegentore) in der 1. Kreisklasse, Staffel 1, des KFV Mansfeld-Südharz. Verfolger SG Schlenzetal liegt fünf Punkte zurück. "Es ist schade, dass am Ende nur eine Mannschaft in die Kreisliga aufsteigen kann", sagt Halusa.

Verein muss sich auf allen Ebenen neu aufstellen

Den Startplatz in der Landesliga nahmen die Amsdorfer damals nicht wahr. "Es waren nach dem Abstieg nur noch vier Spieler übrig", erzählt Halusa. Also entschieden sich die Verantwortlichen für einen radikalen Schritt: Die damalige Zweitvertretung, die unter Halusa in der Kreisliga gekickt hatte, wurde zur ersten Mannschaft. "Auf Biegen und Brechen in der Landesliga zu starten, war damals gar kein Thema", erinnert sich der 35-jährige Coach: "Man wollte den Fußball halten, der eine Zukunft für den Club bietet."

Dabei sorgte der Rückzug des bisherigen Aushängeschilds für eine ganz neue Situation. "Das war ein harter Einschnitt. Für mich war es schon komisch, Amsdorf nicht mehr in der Verbandsliga zu sehen. Man kannte es seit Jahrzehnten ja nicht anders", sagt der eingefleischte Amsdorfer Halusa. Auf den Sportplätzen in Mansfeld-Südharz hatte die Romonta-Elf nach dem Rückzug "im ersten Jahr schon einiges an Häme abbekommen", erzählt der Coach. Und hinter den Kulissen stellte sich der Verein komplett neu auf: "Das erste Jahr nach dem großen Knall war schon schwierig." Noch dazu stieg Amsdorf aufgrund einer Neustrukturierung im Ligensystem als Tabellensiebter aus der Kreisliga in die Kreisklasse ab.

Optimismus in der Ausrichtung, Vereinsleben blüht auf

Doch all dies warf den Club nicht aus der Bahn. "Es herrschte nie eine Untergangsstimmung, sondern immer ein gesunder Optimismus", lobt Halusa: "Der neue Vorstand hat sich super eingebracht und den Verein auf den richtigen Weg gebracht." Mit dem Slogan "Zusammen ist besser" wurde ein neuer Leitgedanke installiert. "Der Verein ist näher zusammengerückt", freut sich Halusa: "Kürzlich hatten wir sogar eine Weihnachtsfeier mit allen Abteilungen. So etwas gab es früher nicht."

Auch das Zuschauerinteresse ist heutzutage nicht selten höher als in den letzten Verbandsliga-Jahren. "Wenn man 100 Zuschauer in der Kreisklasse hat, soll das schon was heißen", unterstreicht der Coach. Ein Fanclub, die "Bande Ost", hat sich gegründet. "Auch zu Auswärtsspielen werden wir häufig von vielen begleitet", erzählt Halusa: "Das zeigt, dass ein Vereinsleben nicht von der Liga abhängig ist, sondern von den Leuten im Verein."

1. FC Romonta Amsdorf nimmt die Kreisoberliga ins Visier

Dennoch soll die Perspektive in Amsdorf nicht "Kreisklasse" lauten. "Mit einer regionalen Mannschaft, vielen talentierten Spielern und einer guten Nachwuchsarbeit mit Romonta Stedten in der JSG Romonta Seegebiet haben wir gute Bedingungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen", betont Halusa. In dieser Saison will der 1. FC Romonta Amsdorf in die Kreisliga aufsteigen. "Perspektivisch ist die Kreisoberliga ein Ziel", ergänzt Halusa. So will der einstige Verbandsliga-Dino unter anderen Umständen eine neue Erfolgsgeschichte schreiben.

