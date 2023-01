„Man wird keine großen Transfers von Türkgücü erleben, die Zeiten sind vorbei“ Kein einziger Winterwechsel

Novum bei Türkgücü München. Keine Neuzugänge, keine Abgänge, in der Winterpause herrscht Ruhe an der Heinrich-Wieland-Straße.

München – Wie war der Winter bislang? „Ruhig“, antwortet Türkgücü-Präsident Taskin Akkay, „alle hatten Urlaub, nächste Woche geht das Training wieder los.“ Akkay wirkt tiefenentspannt. Das ist der Lohn der erfolgreichen Hinrunde und eine ungewohnte Abwechslung in Neuperlach.

Akkay will früh Klarheit haben, damit der Verein zeitig in die Vorbereitung auf nächste Saison gehen kann. Wechsel-Sensationen sollen aber auch im Sommer ausbleiben. „Man wird keine großen Transfers von Türkgücü erleben, die Zeiten sind vorbei“, hält er fest. Der Klub möchte auf die eigene Jugend bauen und sich in den Amateurligen im Umfeld nach unentdeckten Talenten umsehen.

Caiuby ein „Sonderfall“: Türkgücü München will unbekannte Spieler entwickeln

Keine großen Namen mehr bei Türkgücü? Erst vor einem halben Jahr sollte Ex-Profi Caiuby für den Klub spielen. Sein Einsatz scheiterte lediglich an der Arbeitserlaubnis. Für Akkay ein „Sonderfall“. Caiuby sei ein vertragsloser Spieler aus der Region gewesen und nicht nur Türkgücü war interessiert. Man hätte ihn ja nicht teuer von einem anderen Verein geholt, wendet Akkay ein.

„Das kann der Türkgücü-Philosophie entsprechen“, sagt Akkay und erinnert sich: „Schon damals bei Ataspor hat es geklappt, Spieler von der A-Klasse bis in die Bayernliga zu bringen.“ Notgedrungen fuhr der Verein im Sommer einen ähnlichen Kurs, als nach der Insolvenz der KGaA 27 neue Spieler innerhalb kürzester Zeit geholt wurden.

Türkgücü schon in Sicherheit? Akkay bleibt vorsichtig: „Es kann in der Regionalliga ganz schnell gehen“

Dieser Kader hat bislang einen guten Job gemacht. Zu locker will Akkay den zweiten Teil der Mission Klassenerhalt trotzdem nicht nehmen: „Man muss immer vorsichtig sein, es kann in der Regionalliga ganz schnell gehen. Wenn man mal vier, fünf Spiele nicht gewinnt, steckt man plötzlich unten drin.“

Am 16. Januar bittet Alper Kayabunar sein Team zum Trainingsauftakt, der erste Test folgt fünf Tage später gegen die U19 des TSV 1860 München. Und die Rest-Rückrunde beginnt am 24. Februar mit der Mammutaufgabe bei den Würzburger Kickers. (moe)