„Man wird älter und erwachsener“

Der Goalgetter freut sich über seine drei Treffer, aber noch mehr über die drei Punkte für die Sportfreunde: „Die Mannschaft hat es wirklich verdient. Die Moral und die Stimmung sind super, das macht einfach Spaß.“ Ob er oder jemand anders die Tore schießt, ist dem Stürmer fast egal: „Hauptsache, die Tore fallen. Das zählt fürs Team – und ohne Team gibt es auch mit dem besten Stürmer keine Tore.“ Diese Einstellung ist bei ihm aber erst über die Jahre gekommen: „Früher hätte ich das anders gesehen und wäre nach so einem Spiel vielleicht erstmal etwas abgehoben“, sagt der 35-Jährige lachend. „Aber man wird ja auch älter und erwachsener. Ich bin nach Vorst gekommen, um der Mannschaft zu helfen und freue mich, wenn ich das in möglichst vielen Spielen schaffe.“

Den Spaß am Fußball neu entdeckt

Die Meinung von Trainer Patrick Ohligschläger dazu steht allerdings schon fest: „Er entwickelt sich zu einem der wichtigsten Spieler der Mannschaft.“ Er kennt Hussein Hammoud schon länger, hat ihn bereits beim SV Uedesheim und beim FC Zons trainiert. „Da kam er zum Teil nicht so zur Geltung und hat dann etwas den Faden und den Spaß am Fußball verloren. Als sich das abgezeichnet hat, hab ich ihn nach Vorst geholt.“ Natürlich nicht ohne den Gedanken, dass er der Mannschaft weiterhilft: „Wir hatten mit Daniel Markwica schon einen sehr guten, sehr schnellen und agilen Stürmer. Uns hat aber noch einer gefehlt, der vorne in der Box die Dinger einfach festmacht“, so der Coach. Und das gelingt Hussein Hammoud aktuell ausgesprochen gut: „Er hat ein super Spielverständnis, eine feine Technik und ist vorm Tor eiskalt.“

Aber auch Patrick Ohligschläger will den Sieg in Straberg nicht einem einzelnen Spieler zuschreiben: „Wir hatten eine kleine Durststrecke mit mehreren Niederlagen, aber jetzt sind wir wieder voll da. Die Stimmung und die Moral in der Mannschaft sind super. Und Hussein Hammoud ist gerade der größte Garant dafür, dass die Spiele auch immer Spaß machen.“

Spaß ist auch der entscheidende Faktor für Hussein Hammoud, warum er nach Vorst gewechselt ist und weiterhin spielt: „Es macht einfach immer noch alles am Fußball Spaß“, sagt er. „Das war zwischenzeitlich nicht so und ich hab auch die ganze Vorbereitung gebraucht, mich in Vorst zurechtzufinden. Aber jetzt ist es super mit den Jungs und dem Trainerteam. Ich bin sehr ehrgeizig und brauche Fußball, um den Kopf freizukriegen.“