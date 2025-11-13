"Man weiß, wie stark Kästorf zuhause spielt" -05er reisen nach Kästorf

Trotz einer guten Personallage gibt es einen Wermutstropfen: „Gestern hat sich Mehmet Hajdaraj an der Schulter verletzt und musste das Training abbrechen. Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist, weil er uns schon extrem fehlen würde“, sagt SSV-Trainer Michele Rizzi. Immerhin kehren im Vergleich zur Vorwoche ein bis zwei Spieler zurück.

Rizzi betont, wie wichtig die Grundausrichtung für das Topspiel sein wird: „Was für uns der Schlüssel sein wird, ist unsere defensive Kompaktheit. Dass wir als komplette Mannschaft gut verteidigen – das machen wir in den letzten Wochen deutlich besser.“ Gleichzeitig sieht er seine Mannschaft offensiv jederzeit konkurrenzfähig: „Wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen gegen jeden Gegner in dieser Liga.“ Umso wichtiger sei es, mutig nach vorne zu spielen und im letzten Drittel präsent zu sein. Ein besonderes Augenmerk legt Rizzi auf die Intensität: „Wenn du Göttingen spielen lässt, dann wirst du Probleme bekommen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eine gute Zweikampfführung haben und eine gute Motivation, gegen den Ball zu arbeiten.“

Auf der Gegenseite reist Göttingen 05 mit Selbstvertrauen an. Trainer Jozo Brinkwerth sieht sein Team stabiler als zu Saisonbeginn, warnt aber vor der Schwere der Aufgabe: „Schweres Spiel in Kästorf auswärts, wie es eigentlich immer in dieser Saison ist: Alle Mannschaften, die oben irgendwo dran sind, haben wir auswärts.“ Gerade gegen starke Spitzenteams fehlten seinem Team bislang die Punkte, weshalb die Ausgangslage klar ist: „Daher ist es für uns besonders wichtig, aus Kästorf was mitzunehmen.“

Brinkwerth erkennt die Entwicklung des Gegners klar an: „Vor allem nach den Anfangsschwierigkeiten hat Kästorf sich doch jetzt zu der Mannschaft entwickelt, die man vorher erwartet hat. Insbesondere mit Petry und Drangmeister haben sie zwei exzellente Torjäger – die es zu unterbinden gilt.“ Auch personell sieht es bei 05 besser aus: „Wir gehen die Sache positiv an, weil wir im Grunde genommen auf einen noch größeren Kader zurückgreifen können als letzte Woche.“

Neben dem Gegner spielt für Göttingen auch der Platz eine Rolle: "Mal sehen, wie das Wetter ist. Kästorf hat ja nur Rasenplätze – und aus Erfahrung weiß man, wie stark Kästorf zu Hause spielt.“

Seit 2018 standen sich die beiden Spitzenteams elf Mal gegenüber. Sechs Mal gewann Kästorf, fünf Mal die 05er, was zeigt, dass man sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Ein Heimsieg und Kästorf würde bis auf zwei Punkte an Göttingen 05 heranrücken.