„Man weiß nicht wirklich, wo man spielerisch steht" – Spiel abgesagt Nachholpartie von Lupo Martini Wolfsburg beim SV Wilhelmshaven fällt witterungsbedingt aus

– Foto: Reinhard Rehkamp

Erneuter Rückschlag für Lupo Martini Wolfsburg in der Oberliga Niedersachsen: Das angesetzte Nachholspiel beim SV Wilhelmshaven kann nicht stattfinden. Die Stadt Wilhelmshaven hat die Plätze gesperrt, eine Austragung der Partie ist damit unmöglich.

„Ich habe die Info aus Wilhelmshaven bekommen, dass unser Spiel ausfallen wird. Die Stadt Wilhelmshaven hat die Plätze gesperrt“, erklärte Teammanager Tahar Gritli nach Bekanntwerden der Entscheidung. Schwierige Standortbestimmung Die Absage trifft den Tabellen-15. in einer ohnehin komplizierten Phase. Nach einer witterungsbedingt stark eingeschränkten Wintervorbereitung fehlt es der Mannschaft an Wettkampfpraxis.

„Nach so einer Vorbereitung weiß man nicht wirklich, wo man spielerisch steht“, räumt Gritli ein. Zwar habe das Team in den vergangenen Wochen intensiv an der körperlichen Verfassung gearbeitet, doch der entscheidende Feinschliff fehle. „Physisch hat man viel gearbeitet, aber das Spielerische muss aufgeholt werden.“ Gerade für eine Mannschaft, die mit lediglich sechs Punkten aus 16 Spielen im Tabellenkeller steht, sind Spielrhythmus und taktische Sicherheit von besonderer Bedeutung. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist deutlich, jeder Punktgewinn hat im Kampf um den Klassenerhalt Gewicht.