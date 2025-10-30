– Foto: Inge Hartmann

"Man spürt, dass im Verein insgesamt viel positive Energie da ist" Der FV Ravensburg empfängt Nöttingen

Der FV Ravensburg geht mit breiter Brust in den 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge – darunter fünf Siege und zuletzt ein 1:1 gegen den TSV Essingen – empfängt die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru am Samstag (14.30 Uhr) den FC Nöttingen. Beide Teams trennen in der Tabelle nur drei Punkte. Ein Sieg würde den FV weiter in der Spitzengruppe etablieren. „Das ist definitiv ein sehr wichtiges Spiel für uns, ähnlich wie gegen Essingen. Wenn wir gewinnen, können wir uns vorne etwas festsetzen. Wir wollen zu Hause unsere Serie ausbauen und zeigen, dass wir zurecht oben stehen“, sagte Soyudogru vor dem Heimspiel.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. FC Nöttingen FC Nöttingen 14:30



Der 1:1-Endstand im Duell mit dem punktgleichen TSV Essingen war für die Ravensburger nur bedingt zufriedenstellend. Nach der späten Führung der Gäste hatte Nicolas Jann kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielt. Soyudogru analysiert das Ergebnis nüchtern: „Wenn man den Spielverlauf sieht, war das 1:1 sicherlich zu wenig. Trotzdem haben wir Moral gezeigt und bis zum Schluss alles versucht, das Spiel zu gewinnen. Das spricht für die Mannschaft. Am Ende nehmen wir den einen Punkt mit und konzentrieren uns auf die nächste Aufgabe. Wichtig ist, dass wir weiterhin Stabilität in unseren Leistungen zeigen.“ Unter Soyudogru hat der FV Ravensburg genau diese Stabilität entwickelt. Das Team präsentiert sich seit Wochen diszipliniert, spielfreudig und defensiv gefestigt. Mit 26 Punkten aus 14 Spielen steht der FV punktgleich mit Essingen auf Rang drei – nur zehn Punkte hinter Spitzenreiter VfR Aalen.

Gegner mit Qualität – Nöttingen als „gefährlicher Prüfstein“



Am Samstag wartet nun ein Gegner, der für Soyudogru nur schwer einzuschätzen ist. „Nöttingen ist eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Sie haben einige fußballerisch starke Spieler und können sowohl über Ballbesitz als auch über schnelle Umschaltmomente gefährlich werden. Da müssen wir sehr aufmerksam sein und die Zweikämpfe annehmen.“ Der FC Nöttingen reist mit einem 2:1-Sieg über Denzlingen im Rücken an. Leidenschaft, Tempo und Effizienz als Erfolgsfaktoren



Soyudogru hat klare Vorstellungen, wie sein Team das Spiel gegen Nöttingen angehen muss. „Wir müssen wieder mit der gleichen Leidenschaft und Geschlossenheit auftreten wie zuletzt. Wenn wir unser Tempo auf den Platz bringen, mutig nach vorne spielen und in der Defensive kompakt verteidigen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wichtig wird sein, unsere Möglichkeiten konsequent zu nutzen.“