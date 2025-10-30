"Man spürt, dass im Verein insgesamt viel positive Energie da ist"

Der FV Ravensburg geht mit breiter Brust in den 15. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge – darunter fünf Siege und zuletzt ein 1:1 gegen den TSV Essingen – empfängt die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru am Samstag (14.30 Uhr) den FC Nöttingen. Beide Teams trennen in der Tabelle nur drei Punkte. Ein Sieg würde den FV weiter in der Spitzengruppe etablieren. „Das ist definitiv ein sehr wichtiges Spiel für uns, ähnlich wie gegen Essingen. Wenn wir gewinnen, können wir uns vorne etwas festsetzen. Wir wollen zu Hause unsere Serie ausbauen und zeigen, dass wir zurecht oben stehen“, sagte Soyudogru vor dem Heimspiel.
Unter Soyudogru hat der FV Ravensburg genau diese Stabilität entwickelt. Das Team präsentiert sich seit Wochen diszipliniert, spielfreudig und defensiv gefestigt. Mit 26 Punkten aus 14 Spielen steht der FV punktgleich mit Essingen auf Rang drei – nur zehn Punkte hinter Spitzenreiter VfR Aalen.
Gegner mit Qualität – Nöttingen als „gefährlicher Prüfstein“
Am Samstag wartet nun ein Gegner, der für Soyudogru nur schwer einzuschätzen ist. „Nöttingen ist eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Sie haben einige fußballerisch starke Spieler und können sowohl über Ballbesitz als auch über schnelle Umschaltmomente gefährlich werden. Da müssen wir sehr aufmerksam sein und die Zweikämpfe annehmen.“ Der FC Nöttingen reist mit einem 2:1-Sieg über Denzlingen im Rücken an.
Leidenschaft, Tempo und Effizienz als Erfolgsfaktoren
Soyudogru hat klare Vorstellungen, wie sein Team das Spiel gegen Nöttingen angehen muss. „Wir müssen wieder mit der gleichen Leidenschaft und Geschlossenheit auftreten wie zuletzt. Wenn wir unser Tempo auf den Platz bringen, mutig nach vorne spielen und in der Defensive kompakt verteidigen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wichtig wird sein, unsere Möglichkeiten konsequent zu nutzen.“
„Viel positive Energie im Verein“
Neben den sportlichen Ergebnissen lobt Soyudogru auch die Entwicklung rund um den Verein. „Man spürt, dass im Verein insgesamt viel positive Energie da ist. Die Stimmung rund um die Mannschaft ist super.“ Das Umfeld und die wachsende Unterstützung der Zuschauer im Wiesental tragen ihren Teil zur guten Stimmung bei.
Personelle Situation
Nicht ganz sorgenfrei blickt der Trainer auf das Personal. „Wir haben zwei Spieler, die diese Woche noch nicht mittrainieren konnten. Daniele Gabriele hatte eine Zahn-OP und Roman Reinelt ist leider krank. Wir hoffen, dass beide am Samstag dabei sein können.“ Ansonsten steht dem FV der Großteil des Kaders zur Verfügung – ein wichtiger Faktor in dieser Phase der Saison, in der die Belastung stetig steigt.