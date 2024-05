„Man spickt schon mal rüber in die Oststaffel“

Der SV Eichsel ist in der Kreisliga A, Staffel West, voll auf Kurs Richtung Vizemeisterschaft, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Am Wochenende gastiert Meister Hauingen bei der Mannschaft von Manuel Schwarz, der sich an den Kreisligatipp wagt.