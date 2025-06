"Man soll aufhören wenn’s am schönsten ist"

Schon im frühen Alter begann die Zeit von Schade beim SV. "Ich bin mit 14 Jahren in die Jugend von Allner-Bödingen gekommen als Spieler, mit 19 Jahren habe ich dann aus dem Freundeskreis raus die dritte Mannschaft in der Kreisliga C gegründet", erklärte er. Weiter führte er aus: "Der Plan war nur ein paar Jahre mit meinen Freunden zu kicken und die Rolle des Spielertrainers zu übernehmen. Schließlich lief das alles besser als gedacht, wir waren erfolgreich, sind 2 mal aufgestiegen und haben uns weiterentwickelt."

Als Spieler und Trainer agierte er zunächst ab der Saison 2014/15 in der dritten Mannschaft und der Kreisliga C. Ab dem Jahr 2017 war er als Spielertrainer für das erste Team tätig. Aufgrund einer schwerliegenden Verletzung endete seine Spielerkarriere bei Bödingen abrupt. "Als ich mich vor zwei Jahren dann so am Knie verletzt habe, dass ich selbst nicht mehr spielen konnte, wusste ich, dass auch meine Tage als Trainer langsam gezählt sind.", erzählte der 30-Jährige. Nach seiner Zeit als Spieler war er noch zwei weitere Jahre als Trainer tätig, in denen er zweimal im oberen Mittelfeld landete.

Vor allem seine Aufstiegssaison wird niemand im Verein so schnell vergessen. In der Saison 2018/19 führte er seine Truppe zu einer fast perfekten Spielzeit in der Kreisliga B und wurde schlussendlich völlig verdient Meister.