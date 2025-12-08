Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist

"Nach Abschluss der Hinrunde und viereinhalb intensiven Jahren, inklusive eines kompletten sportlichen Neuaufbaus, der letztlich die Basis dafür war, über eine unvergessliche Relegation den eigentlich nicht mehr vorstellbaren Aufstieg in die Bezirksliga zu realisieren, sowie nach nunmehr 17 Spielen und Tabellenplatz fünf die DJK auch dort zu etablieren, halte ich es für die richtige Entscheidung, nach Beendigung dieser Saison die Verantwortung in andere Hände zu legen. Ich persönlich habe die mir anfänglich gesetzten Ziele hinsichtlich der sportlichen und gesellschaftlichen Positionierung des Vereins erreicht. Meine Arbeit wird nach dieser Saison getan sein und ich überlasse im richtigen Moment ein gut bestelltes Feld.
Ich danke allen Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen, angefangen beim damaligen 1. Vorsitzenden David Caron, der den Mut hatte mich zu verpflichten und letztlich dem gesamten Vorstand um den neuen 1. Vorsitzenden Steven Harion, die den Weg mit mir gerne weitergegangen wären, meine Entscheidung letztlich jedoch nachvollziehen konnten. Diesem neuen Vorstandsteam gehört weiterhin mein größter Respekt, denn es ist ihm mehr gelungen als vorstellbar war, vielen Dank für die aussergewöhnlich gute Zusammenarbeit. Desweiteren danke ich natürlich allen Spielern die den nicht immer einfachen Weg mit mir gegangen sind. Ohne euer Vertrauen, eure Bereitschaft und eure Loyalität hätte ich als Trainer nichts erreichen können, aber das haben wir gemeinsam und das wollen wir auch in den uns noch verbleibenden 13 Spielen. Nicht zu vergessen sind auch meine Trainerkollegen dieser Zeit, sowie die Teambetreuer. Auch euch gilt mein größter Respekt, denn ihr habt es mir ermöglicht meinen Job mit dem Blick auf das Wesentliche tun zu können und ich bin mir sicher, dass dies auch bis zum Schluss so bleiben wird.
Wie und ob es mit mir auch in der kommenden Saison als Trainer eines anderen Vereines weitergehen wird, steht momentan noch nicht fest. Ich werde sehen was die Zeit bringt. Mein volle Konzentration gilt bis zum letzten Spieltag so oder so meinen Spielern und unseren gemeinsamen Zielen", so DJK-Trainer Christian Zellner
Der 1. Vorsitzende der DJK Steven Harion wollte es sich auch nicht nehmen lassen, auf die vergangenen Jahre in denen Zellner am Schäferpfad in Amt und Würden war noch einmal zurück zu Blicken: "Nach Fünf erfolgreichen Jahren, in denen Christian Zellner unseren Verein stabilisiert und wieder auf Kurs gebracht hat, verabschieden wir uns nun zum Ende der Saison von unserem Cheftrainer. Zellner prägte die Mannschaft mit Leidenschaft, Disziplin und einer klaren sportlichen Linie – und brachte den Verein sowohl sportlich als auch strukturell entscheidend voran.
Als Christian Zellner im Januar 2021 das Traineramt bei der DJK Saarwellingen übernahm, stand er vor einer außergewöhnlich schwierigen Ausgangslage, er übernahm eine Mannschaft, die faktisch keine mehr war.
Mit viel Einsatz gelang es Zellner jedoch, die Mannschaft wieder zusammenzuführen, sportlich zu stabilisieren und der DJK Saarwellingen eine neue Richtung zu geben.
In der Saison 2024/25 folgte der sportliche Höhepunkt:
Wir stiegen als Tabellenzweiter und über zwei erfolgreiche Entscheidungsspiele in die Bezirksliga Saarlouis auf.
Das was da erreicht wurde kann mann eigentlich nicht in Worte fassen, wenn man bedenkt,dass man nach der Niederlage gegen Felsberg im Februar, einen so extremen Druck hatte jeden Sonntag zu gewinnen, macht es umso außergewöhnlicher was das Team um Christian erreicht hat. Die Kunst des Trainers lag darin, seinen Jungs den Druck vor den Spielen Woche für Woche zu nehmen, obwohl er ihn ebenfalls verspürte, es sich aber nie vor der Mannschaft anmerken ließ und das über die Saison hinaus.
Auch in der aktuellen Spielzeit 2025/26 setzt er mit der Mannschaft die Erfolgsgeschichte fort. Nach 17 Spielen steht die DJK mit 28 Punkten unter den 5 besten Mannschaften und ist aktuell der beste Aufsteiger der Liga .
Ein besonderes Highlight, war der erste Wellinger Derby-Sieg gegen den FSV Saarwellingen – ein Moment, der allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.
Als Aufsteiger hat die DJK Saarwellingen unter Zellners Führung alle Erwartungen übertroffen. Zellners Arbeit zeichnet sich durch klare Strukturen, intensive Trainingsarbeit, ein feines taktisches Gespür und einen unerschütterlichen Glauben an denn " Roten Faden"
Sein oft zitierter Satz:
„Es ist nicht so wichtig, was die Leute denken, wenn du kommst sondern wenn du gehst," bekommt heute besondere Bedeutung denn eines steht fest:
Christian Zellner hat sich in den Annalen der Vereinsgeschichte fest eingetragen. Die DJK Saarwellingen bedankt sich herzlich bei Christian Zellner für die bis Dato herausragende Arbeit, Einsatz, Loyalität und sportliche Erfolge. Der Verein ist sich sicher das er bis zum letzten Spiel alles geben wird", so der 1. Vorsitzende der DJK Steven Harion
