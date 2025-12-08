DJK-Trainer Christian Zellner – Foto: DJK Saarwellingen

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist DJK-Trainer Christian Zellner, wird ab der kommenden Saison nicht mehr als Coach der DJK fungieren. Er hat sich dazu entschlossen sein Amt zur Verfügung zu stellen und an andere das Zepter zu übergeben.

"Nach Abschluss der Hinrunde und viereinhalb intensiven Jahren, inklusive eines kompletten sportlichen Neuaufbaus, der letztlich die Basis dafür war, über eine unvergessliche Relegation den eigentlich nicht mehr vorstellbaren Aufstieg in die Bezirksliga zu realisieren, sowie nach nunmehr 17 Spielen und Tabellenplatz fünf die DJK auch dort zu etablieren, halte ich es für die richtige Entscheidung, nach Beendigung dieser Saison die Verantwortung in andere Hände zu legen. Ich persönlich habe die mir anfänglich gesetzten Ziele hinsichtlich der sportlichen und gesellschaftlichen Positionierung des Vereins erreicht. Meine Arbeit wird nach dieser Saison getan sein und ich überlasse im richtigen Moment ein gut bestelltes Feld. Ich danke allen Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen, angefangen beim damaligen 1. Vorsitzenden David Caron, der den Mut hatte mich zu verpflichten und letztlich dem gesamten Vorstand um den neuen 1. Vorsitzenden Steven Harion, die den Weg mit mir gerne weitergegangen wären, meine Entscheidung letztlich jedoch nachvollziehen konnten. Diesem neuen Vorstandsteam gehört weiterhin mein größter Respekt, denn es ist ihm mehr gelungen als vorstellbar war, vielen Dank für die aussergewöhnlich gute Zusammenarbeit. Desweiteren danke ich natürlich allen Spielern die den nicht immer einfachen Weg mit mir gegangen sind. Ohne euer Vertrauen, eure Bereitschaft und eure Loyalität hätte ich als Trainer nichts erreichen können, aber das haben wir gemeinsam und das wollen wir auch in den uns noch verbleibenden 13 Spielen. Nicht zu vergessen sind auch meine Trainerkollegen dieser Zeit, sowie die Teambetreuer. Auch euch gilt mein größter Respekt, denn ihr habt es mir ermöglicht meinen Job mit dem Blick auf das Wesentliche tun zu können und ich bin mir sicher, dass dies auch bis zum Schluss so bleiben wird.

Wie und ob es mit mir auch in der kommenden Saison als Trainer eines anderen Vereines weitergehen wird, steht momentan noch nicht fest. Ich werde sehen was die Zeit bringt. Mein volle Konzentration gilt bis zum letzten Spieltag so oder so meinen Spielern und unseren gemeinsamen Zielen", so DJK-Trainer Christian Zellner Der 1. Vorsitzende der DJK Steven Harion wollte es sich auch nicht nehmen lassen, auf die vergangenen Jahre in denen Zellner am Schäferpfad in Amt und Würden war noch einmal zurück zu Blicken: "Nach Fünf erfolgreichen Jahren, in denen Christian Zellner unseren Verein stabilisiert und wieder auf Kurs gebracht hat, verabschieden wir uns nun zum Ende der Saison von unserem Cheftrainer. Zellner prägte die Mannschaft mit Leidenschaft, Disziplin und einer klaren sportlichen Linie – und brachte den Verein sowohl sportlich als auch strukturell entscheidend voran.