„Man of the Match“ Schene führt Acosta II zum Kantersieg

Dabei erwischte der Aufsteiger einen Traumstart: Bereits nach einer halben Stunde stand es 4:0 für die Braunschweiger. Ole Schene traf doppelt (10., 30.), dazu erzielten Mathis Mommertz (12.) und Nils Grams (24.) die weiteren Treffer. „Wir haben einen Blitzstart hingelegt und das Spiel in der Anfangsphase dominiert“, berichtete Trainer Stucki.

Leiferde kam jedoch noch vor der Pause durch Nicklas Schalow (31.) und Luca Pospiech (41.) zurück und hielt die Begegnung offen. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams weitere Chancen, ehe erneut Schene mit seinem dritten Treffer (71.) den Deckel draufmachte. In der Schlussminute sorgte Nico Meyer für den 6:2-Endstand.

Mit nun 15 Punkten aus neun Spielen klettert der BSC Acosta II auf Rang sechs der Tabelle, punktgleich mit Germania Lamme. Der Sieg bringt nicht nur Ruhe nach zwei Rückschlägen, sondern zeigt auch, dass der Aufsteiger in der Liga angekommen ist.