"Man muss das Rad nicht neu erfinden"

Der Spieler mit der Rückennummer 8 ist seit Jahren eine feste Säule beim FSV Sömmerda. Im Gespräch mit FuPa Thüringen gibt er Einblicke in die letzten Trainingswochen, verrät uns welchen Grundstein Ex-Trainer Horst Grohmann gelegt hat und hätte auch schon eine Vorstellung für die Belegung der Trainerstühle in der nächsten Saison.

FuPa Thüringen: Hallo Tim und schön, dass du dir die Zeit nimmst um uns einen kurzen Einblick in die aktuelle Situation beim FSV Sömmerda zu geben. Mit 3 Siegen in Folge hat dein FSV zuletzt die Kehrwende mit Bravour geschafft. Was lief in den letzten Wochen anders als zuvor und wie erklärst du dir die aktuelle Formkurve? Ihr seid plötzlich sogar Erster in der Rückrundentabelle.

Tim Müller: Es ist Ruhe in das Vereinsleben eingekehrt, was es für Führungsspieler wie die Jungs aus dem Mannschaftsrat leichter macht sich wieder auf das Fußballspielen anstatt auf Nebenschauplätze zu konzentrieren (das war in den letzten Monaten nicht immer der Fall)!

Dazu kommt ein Teamzusammenhalt, der seit ein paar Wochen durch die Mannschaft geht, der so in der Form noch nicht oft da war! Wir sind auf und neben dem Platz wieder eine echte Einheit geworden, in der sich jeder aktuell für jeden auf dem Platz aufopfert und wir rufen einfach auch mal wieder die Basics ab! Einsatz, Wille, Intensität und vor allem auch das was uns zu Fußballern gemacht hat…der Spaß! Da sind die Grundsteine für die Siege der letzten Wochen!