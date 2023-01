„Man muss d‘ Leit halt meng“: Peter Reisner war ein Menschenfänger Rohrdorfer Ehrenbürger zu Grabe getragen

Für Peter Reisner muss das ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Und es ist vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn man ein lebenslanges Bemühen von ihm damit in Verbindung bringt: Zeugnisse des bäuerlichen Alltagslebens aus der Region vor dem Weggeworfenwerden und damit dem Vergessen zu bewahren. Der Bau des Achentaler Heimathauses wurde von ihm deshalb von Anfang an nicht nur als Möglichkeit gesehen, dem Trachtenverein eine dauerhafte und angemessene Heimat zu geben, sondern auch als der Ort für ein Bauernhausmuseum.

Vorstand zu sein genügt aber nicht, um Visionen umzusetzen. Denn die Idee, das Vereinsheim der Achentaler nicht einfach neu zu bauen, sondern dafür ein altes Bauernhaus aus dem Jahr 1727 umzusetzen, war eine solche. Dafür braucht es Überzeugungskraft - und viel solide Vorbereitung. Als Peter Reisner Ende der siebziger Jahre für diese Idee warb, hatte er alle damit verbundenen möglichen Probleme schon durchgespielt und dafür auch Lösungen gefunden.

Zementwerk spendete die Baustoffe

So zum Beispiel hatte er bereits die Zusage des Zementwerks, alle für den Wiederaufbau benötigten Baustoffe als Spende zu bekommen. Auch für das benötigte Holz war gesorgt. Möglich wurde dies, weil Peter Reisner, wie man heute sagen würde, ein begnadeter „Networker“ war. Er selbst hätte es wohl so formuliert: „Man muss d‘ Leit halt meng“. Das tat er und deshalb arbeiteten alle gern mit ihm zusammen. Sie spürten: da ist jemand, der weiß, was er will, der führen kann, aber gleichzeitig jemand, der alle anderen mitnimmt und mitkommen lässt.

Anders wäre das Heimathaus, in dem 20.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden von zahllosen Helfern stecken, nie vollendet worden. Anders wäre auch das Bauernmuseum im Heimathaus nie zu seiner einzigartigen Sammlung gekommen, die dem Achentaler Heimathaus eine Bedeutung weit über Rohrdorf, ja sogar die Region, hinaus verleiht.