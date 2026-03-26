"Man muss anders auftreten": Aßling verliert verdient in Tattenhausen Kreisklasse Inn/Salzach von Julian Betzl · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Aßlinger Kicker kassierten eine bittere Niederlage. Nun droht der Abstiegskampf, denn der Vorsprung beträgt nur drei Punkte.

Genau das, was die Aßlinger Kicker vermeiden wollten, ist eingetreten: eine 0:1-Niederlage im Nachholspiel der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) in Tattenhausen. „Bitter, aber auch verdient“, musste TSV-Coach Laszlo Ziegler zugeben. Wobei es eigentlich eine Partie ohne große Höhepunkte und Chancen gewesen sei. Mi., 25.03.2026, 19:30 Uhr SV Tattenhausen SV Tattenh. TSV Aßling TSV Aßling 1 0 Abpfiff Doch gleich die erste davon brachte die Entscheidung. Keine zwei Minuten waren gespielt, als ein weiter SV-Einwurf hinter der Aßlinger Abwehrkette landete und Thomas Masberg den Ball zum 1:0 für die Gastgeber im Netz versenkte. Ziegler ärgerte sich: „Da haben wir komplett geschlafen.“ Überhaupt störte ihn die Einstellung seiner Mannschaft: „In so einem Sechs-Punkte-Spiel muss man anders auftreten.“ In gewisser Weise so, wie die Tattenhausener. „Die waren cleverer, aktiver in den Zweikämpfen, einfach voll da.“