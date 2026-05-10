"Man merkt die Verunsicherung an": Rehmann analysiert 1:3-Pleite

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Tatsächlich versteckte sich die SGS keineswegs und hatte vor allem durch Yasar Cakir gute Möglichkeiten auf die Führung. Genau darin sah auch Rehmann einen Knackpunkt der Partie. "Die Leistung der Mannschaft war in Ordnung, aber wir waren vor dem Tor leider nicht gut genug, sodass wir nicht in Führung gegangen sind. Das hätte dem Spiel sicher einen anderen Verlauf gegeben.“ Gestern, 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck Schönebeck SV Budberg SV Budberg 1 3 Gewohnt emotional an der Seitenlinie: Tim Wilke. – Foto: Markus Becker Wilke wiederum hob hervor, dass Budberg die schwierigen Phasen diesmal deutlich stabiler überstanden habe als noch vor einigen Wochen. "Wir konnten auch mal aushalten. Auch mal hinterherlaufen. Dass du nicht sofort hektisch wirst und mit allen Leuten nach vorne rennst“, erklärte der Budberger Trainer. "Dieses Stabilbleiben war heute neben dem Fußballspielen der zweite große Baustein.“ Dabei sei der Sieg keineswegs so ungefährdet gewesen, wie es das Ergebnis am Ende vermuten lasse. „Marc hält uns heute in manchen Situationen auch im Spiel“, sagte Wilke über Keeper Marc Anders. "Wenn das 2:1 früher fällt und nicht erst in der 86. Minute, dann wird es eng.“ Rehmann sieht weiter gute Chancen im Abstiegskampf Nach der Pause machte Budberg dann vor allem über die rechte Seite Druck. "Die Durchbrüche über rechts waren massiv vorhanden. Olli gewinnt sechs, sieben Eins-gegen-eins-Duelle“, sagte Wilke über Offensivmann Oliver Nowak, der auch den Treffer zum 3:1 markierte. "Die Tore fallen dann ja am Ende auch über diese Seite.“

Oliver Nowak war ein Unruheherd auf der rechten Seite. – Foto: Markus Becker

Rehmann sah den Unterschied dagegen vor allem in der Intensität der Zweikämpfe. "In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir dort nachgelassen haben. Das hat dann auch zu den Gegentoren geführt.“ Die aktuelle Unsicherheit seiner Mannschaft sei spürbar, gehöre aber zu solchen Phasen dazu. "Man merkt der Mannschaft die Verunsicherung an, aber solche Phasen muss man überwinden. Wenn das gelingt, kommt man gestärkt zurück.“ Trotz der angespannten Tabellenlage verbreitete der SGS-Trainer Zuversicht. "Unsere Situation ist nicht so schlecht, wie es vielleicht scheint. Wir haben alles in der eigenen Hand“, betonte Rehmann. "Nach der Hinrunde und mit all den Problemen, die wir dieses Jahr hatten, ist die Ausgangsposition immer noch gut. Aber wir müssen jetzt liefern.“ Auch Wilke blickte bereits auf die entscheidenden Wochen voraus. "Wir müssen grundsätzlich alle drei Spiele gewinnen“, sagte der Budberger Coach mit Blick auf das Aufstiegsrennen. "Wenn wir nächste Woche gewinnen, dann gehen wir natürlich im letzten Spiel in die Attacke.“ Kritik an Terminierung des Kreispokal-Endspiels Mit der angespannten Lage im Tabellenkeller kommt für die SGS eine zusätzliche Belastung wohl genau zum falschen Zeitpunkt. Das Kreispokalfinale gegen den ESC Rellinghausen (14. Mai, 15 Uhr) steht unter der Woche an. Auch für Rellinghausen dürfte der Ligabetrieb mit dem noch nicht entschiedenen Meisterschaftskampf Priorität haben.