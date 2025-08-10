„Man merkt, dass die Jungs Bock haben“

Rhenania Richterich: Trainer Capellmann über Aufbruch, Anspruch und Ausrichtung

Die Bezirksliga-Saison 2025/26 wirft ihre Schatten voraus – bei Rhenania Richterich läuft die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Nick Capellmann bereits auf Hochtouren. Der 37-Jährige sieht sein Team auf einem guten Weg. „Ich bin mehr als zufrieden mit dem ersten Drittel der Vorbereitung. Man merkt, dass die Jungs Bock auf die kommende Saison haben“, sagt Capellmann. „Jeder einzelne zieht voll mit und ist bereit, sowohl das intensive Training durchzuziehen, um fit zu werden, als auch die taktischen Inhalte und unsere Spielidee anzunehmen und umzusetzen.“

Taktisch wolle man bewusst neue Wege gehen. Details lässt sich der Coach zwar nicht entlocken, betont aber: „Unsere Idee von Fußball ist eine etwas andere als in der Vergangenheit.“

Auf die vergangene Spielzeit blickt Capellmann mit dem gebotenen Respekt – schließlich war er selbst noch nicht verantwortlich. „Da ich die Mannschaft erst seit dieser Saison übernommen habe, kann und will ich dazu nicht viel sagen. Fakt ist, dass Frank Küntzeler einen hervorragenden Job gemacht hat, wie man es von ihm gewohnt ist. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich hier in sehr große Fußstapfen trete.“

Auch die Kaderplanung gestaltete sich anspruchsvoll – nicht zuletzt, weil der neue Coach erst spät zugesagt hatte. „In der Regel sind da schon alle Gespräche geführt“, sagt Capellmann. Doch das zögerliche Verhalten vieler Vereine habe sich diesmal als Vorteil erwiesen: „Wir mussten sowohl quantitativ als auch qualitativ einiges ersetzen, was uns sehr gut gelungen ist.“ Herausgekommen sei eine „gute Mischung aus sehr talentierten Jungs, die sich noch im Herrenfußball akklimatisieren müssen, und gestandenen Spielern, die uns ad hoc verstärken werden“. Neben der fußballerischen Klasse sei vor allem eines entscheidend gewesen: „Der Charakter der Jungs war ein zentrales Auswahlkriterium. Wir haben ausschließlich prima Jungs verpflichtet, die auch menschlich sehr gut ins Team passen.“

Bei den Abgängen zeigt sich Capellmann diplomatisch: „Wir hatten viele Abgänge, und jeder war auf seine Weise schmerzhaft. Einzelne herauszuheben, würde der Bedeutung der anderen nicht gerecht.“

Das Saisonziel bleibt intern – bewusst. „Mein Saisonziel habe ich der Mannschaft ganz klar kommuniziert – und genau dort gehört es für mich auch hin“, erklärt Capellmann. Dass am Ende einzig die Tabelle zählt, ist für ihn eine sportliche Selbstverständlichkeit: „Ein Ligasystem ist brutal ehrlich – am Ende wird man am Tabellenplatz gemessen. Das ist so hart wie schön.“

Für die kommende Spielzeit hat der Trainer vor allem einen Wunsch – für sich und sein Team: „In erster Linie wünsche ich den Jungs und auch mir Spaß. Die Liebe zu diesem Spiel hat uns alle irgendwann mal auf die Bolzplätze und später auf die Fußballplätze geführt – und das sollte man nicht vergessen.“