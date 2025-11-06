»Man könnte meinen, wir waren chancenlos«: Was war, was kommen wird

Herzlichen Glückwunsch zur Halbzeit-Meisterschaft, ASV Neumarkt! Die Adler sind, nachdem die Hälfte der Partien absolviert worden sind, (überraschend) das beste Team der Bayernliga Nord. Für Trainer Sven Zurawka ist das höchsten eine freudige Randnotiz. "Die Hinrunde hat wenig Aussagekraft. Würden wir bei dieser Punktzahl bleiben, würden wir Abstiegsrelegation spielen", stellt der 30-Jährige nüchtern fest. Trotz dieser eindeutigen Aussage ist der Auftakt der Rückrunde eine gute Gelegenheit, um zurück zu blicken und nach vorne zu schauen.

"Generell können wir positiv auf die zurückliegende Vorrunde blicken", resümiert beispielsweise Thomas Popp von der SpVgg Bayern Hof. In eine ähnliche Kerbe schlägt Cham-Trainer Faruk Maloku: "Wir sind mit der Vorrunde sehr zufrieden. Unsere Jungs haben den großen Umbruch bisher super gemeistert." Auch Quecken-Coach ist "absolut zufrieden", genauso wie Neudrossenfeld-Manager Daniel Stöcker, "allerdings könnte es viel besser sein, wenn wir nicht wegen teils hausgemachter Probleme einen recht schlechten September und Oktober gespielt hätten." Und dann gibt es noch die Mannschaften bzw. deren Vertreter, die einiges Verbesserungspotenzial ausgemacht haben - vor allem hinsichtlich der Konstanz, wie Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer Fortuna Regensburg), Oliver Gorgiev (Trainer Ingolstadt II) und Michael Riester (Trainer Weiden) fordern. Stadeln Manfred Dedaj ist grundsätzlich zufrieden, wünscht sich aber, dass sein Team - wie zuletzt gegen Gebenbach - vermehrt auch die dreckigen Punkte einfährt. Hendrik Baumgart zieht unter die bisherigen Spiele einen Doppelstrich. Ähnlich wie sein TSV Kornburg hofft auch Shqipran Skeraj (ATSV Erlangen) darauf, dass "Spiele nicht mehr so einfach verloren werden". Etwas mehr ins Detail geht Christoph Jank von Regensburg II: "Wir lieferten in der Vorrunde eine solide Leistung. Unser Ziel ist es, dass jeder Spieler sich im Zweikampfverhalten weiter verbessert. Des Weiteren ist mir wichtig, dass die individuellen Stärken jedes Spielers weiter geschärft werden, damit diese zu besseren Teamleistungen führen." Gar nicht zufrieden ist man beim FC Coburg, wobei nicht ganz: "Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir in der Liga jeden schlagen", ist der Sportliche Leiter Lars Müller. Und dann gibt es noch einen kleinen Sonderfall - den SC Großschwarzenlohe. "Schaut man nur auf den Tabellenplatz, könnte man meinen, wir seien in der Vorrunde chancenlos gewesen", weiß Spielertrainer Fabian Schäll. Das war der Aufsteiger aber nicht (immer). Oft fehlte es nur an den Ergebnissen - und diese müssen natürlich besser werden. "Für uns zählt in den kommenden Wochen deshalb vor allem eines: Punkte – egal wie."

Gelingt Ingolstadt II der erste Auswärtssieg unter Cheftrainer Oliver Gorgiev? – Foto: Roland Schäfer

Spielfrei: DJK Gebenbach Freitag

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Nach der Niederlage zuletzt waren wir natürlich betrübt. Die Jungs haben extrem viel gegeben in Hof - das ist das, was zählt. Und deshalb war das Spiel schnell abgehakt. Wir wissen, woran es gelegen hat. Dementsprechend haben wir trainiert diese Woche. Der deutliche Sieg von Neudrossenfeld gegen Ingolstadt war überraschend, wird auf Seiten des Gegners für ordentlich Selbstvertrauen gesorgt haben. Wir sind gegen ein Team, das unberechenbar ist, bereit!" Personal: Typisch Herbst gibt es viele kränkelnde Spieler in den ATSV-Reihen. Emil Rizai hat sich in Hof an der Schulter verletzt, musste deshalb frühzeitig ausgewechselt werden und fällt aus. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Der Sieg in Ingolstadt war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Erlangen ist bislang auf heimischen Geläuf ungeschlagen. Um etwas zu holen, müssen wir genauso auftreten wie zuletzt und manche Dinge verfeinern bzw. noch besser machen." Personal: Felix Landgraf (Meniskus), Florian Förster (Aufbau), Lukas Schelenz (Sprunggelenk) und Patrick Weimar (Kreuzbandriss) befinden sich im Lazarett. Samstag

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 14:00 live PUSH

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Auch wenn es sich langsam wie Galgenhumor anhört, aber irgendwann musst du ja Zuhause mal gewinnen. Und stelle man sich mal vor, wo wir dann in der Tabelle stehen würden... Nein, wir wissen was unser Ziel dieses Jahr ist, und dem wollen wir so schnell es geht nahekommen. Wir wollen ungeschlagen bleiben und unsere Serie ausbauen, bestenfalls mit einem Sieg gegen einen Gegner, den wir Anfang der Saison schon mal bezwungen haben." Personal: Paul Richthammer, Moritz Hügel und Jakob Höfler müssen zuschauen. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Ein schwieriges Auswärtsspiel bei einer Topmannschaft, gegen die wir uns zum Hinrundenauftakt schon schwer getan haben. Wir wollen trotzdem offensiv mutig auftreten und defensiv weniger Gegentore bekommen als in den vergangenen Spielen." Personal: Gedion Ambrosio (krank), Ognjen Darkulic (Sperre) und Flo Pollak (Reha) fallen sicher aus. Tomislav Bagaric und Noel Lakatos sind angeschlagen. Johann Chirinos ist von seiner Länderspielreise zurückgekehrt.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof Würzburger FV WürzburgerFV 14:00 PUSH

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Nach zwei Siegen gehen wir mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den WFV. Wie immer messen wir keinen Gegner am Tabellenplatz, sondern nehmen - gerade nach dem Trainerwechsel - Würzburg sehr ernst. Wir müssen wieder die gleiche Leidenschaft, Laufbereitschaft und den absoluten Siegeswillen wie zuletzt auf den Platz bringen. Dann ist mit Unterstützung unserer Zuschauer, wir hoffen auf eine annähernd vierstellige Zuschauerzahl in diesem Traditionsduell, vieles möglich." Personal: In der Defensive zwickt's - Daniel Pavlov (Kreuzbandriss), Julius Kinder (Außenbandriss) und Marian Schubert (Muskelfaserriss) fallen aus. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Das 2:5 in Regensburg war natürlich bitter. Aber was mir gefallen hat: Wir haben uns nie aufgegeben. Diese Mentalität, diese Einstellung – das ist es, was wir brauchen. Genau damit fahren wir jetzt nach Hof. Unser Ziel ist klar: Wir wollen dort drei Punkte holen. Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir sind bereit zu kämpfen. Auch für unsere Fans, die uns wieder zahlreich unterstützen werden." Personal: Es bleibt schwierig. Für Fabio Hock und Simon Schäffer kommt ein Einsatz noch nicht in Frage. Louis Reinhart, Maximilian Perez Hintermeier und Noah Zuljevic sind langzeitverletzt. Dazu sind die Einsätze von Nico Engelking und Adrian Istreffi sehr fraglich.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr FSV Stadeln Stadeln SC Eltersdorf Eltersdorf 14:00 PUSH

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Wir sind natürlich froh, nach drei Niederlagen in Folge gegen Gebenbach gewonnen zu haben. Es haben nur die drei Punkte gezählt: Ein ganz wichtiger Sieg für die Moral! Nun also gegen den Krösus der Liga. Auch wenn es von der Tabelle her ein Spitzenspiel ist, brauchen wir über die Favoritenrolle nicht reden. Jeder weiß, wer Eltersdorf ist. Gerade weil wir das erste Spiel bei denen gewonnen haben, werden sie heiß sein. Angst braucht dennoch keiner zu haben!" Personal: Undurchsichtige Lage - einige Spieler sind verletzt, andere krank. Erst kurz vor Anpfiff wird sich entscheiden, wer auflaufen kann. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Im Prinzip müssen wir jetzt Spiel für Spiel weitermachen, um uns eine gute Ausgangsposition für die Restrunde im März zu erarbeiten. Damit wollen wir in Stadeln beginnen, denn da haben wir auch ein Stück weit etwas gut zu machen. Im Hinspiel haben wir alles vermissen lassen, was uns derzeit auszeichnet. Am Ende müssen wir unser Spiel auf den Platz bringen." Personal: Definitiv fehlen werden die Langzeitverletzten Kevin Bär und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Darüber hinaus müssen die Quecken längere Zeit auf Felix Rippert verzichten. Dieser zog sich letzte Woche im Abschlusstraining einen Bänderanriss zu und wird in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr machen können.

Der "kleine" Jahn erwartet Cham zum Oberpfalz-Duell. – Foto: Florian Würthele

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Zum Rückrundenstart wartet gleich ein harter Brocken. Kornburg bringt enorme Qualität mit, das ist uns absolut bewusst. Wir sind gewarnt – und gleichzeitig wissen wir, dass wir im Hinspiel Paroli bieten konnten und uns verdient mit einem Punkt belohnt haben. Mit hoffentlich vielen Zuschauern im Rücken werden wir mutig ins Derby gehen. Wir wollen fighten und gemeinsam mit unseren Fans zeigen, dass wir noch längst nicht abgeschrieben sind. Die Rückrunde beginnt – und wir sind bereit, alles reinzuwerfen." Personal: Neben den Langzeitverletzten werden Luca Ruiu (rot) und Fabian Schäll (Sprunggelenk) nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Das Gute am Spiel gegen den SCG ist, dass du weißt, was dich erwartet: Nämlich ein Derby, bei dem die bisherige Punkteausbeute keine Rolle spielt, sondern man punktgenau an seine Leistungsgrenzen gehen muss, um dort zu gewinnen." Personal: Andreas Schuster hat Rücken - ob er spielen kann, ist offen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg FC Coburg FC Coburg 14:00 PUSH

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir hätten gerne am vergangenen Sonntag in Bamberg gegen Kornburg gespielt; leider hat die Stadt Bamberg einmal mehr alle Rasenspielfelder in der Stadt aufgrund der Niederschläge gesperrt. Mit Coburg kommt ein alter Bekannter und Konkurrent der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu uns, der sicher alles in die Waagschale wirft, um im Oberfrankenderby zu punkten. Das wollen aber auch wir, so dass mit einer interessanten Begegnung zu rechnen ist." Personal: Nur Simon Kollmer bereitet Sorgen. Lars Müller (Trainer, Coburg): "Das Derby steht vor der Tür. Wir sind hochmotiviert und wollen die letzten Ergebnisse vergessen machen." Personal: Noric Höhn, Lucas Jacob, Domenic Lauerbach, Samuel Kaul, Maximilian Kling und Lars Schilling sind verletzt.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 14:00 live PUSH

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Regensburg hat einen ordentlichen Lauf. An der Anzahl der geschossenen Tore sieht man, dass der kommende Gegner eine sehr starke Offensive hat. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Spiel durchziehen und den nächsten Heimsieg einfahren. Wir sind - nach dem zwischenzeitlichen Tief - wieder gut drauf, haben die vergangenen zwei Spiele ohne Gegentor gewonnen. Genau da wollen wir weitermachen!" Personal: Simon Lang ist krank. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Zum Start der Rückrunde geht es direkt gegen den Tabellenersten. Die Duelle mit Neumarkt sind immer hart umkämpfte Spiele, in denen Kleinigkeiten oder Fehler den Unterschied machen. Deshalb brauchen wir den vollen Fokus. Wir freuen uns auf ein gutes Spiel!" Personal: Der Einsatz von Amir Hedider ist fraglich.

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Cham ASV Cham 16:00 live PUSH