Man kennt sich gut

Heiße Derby-Zeit morgen in der Kreisliga am drittletzten Spieltag: Der FC Grünthal ist bei der SG Reichertsheim in Ramsau zu Gast. Der FCG will die bittere 1:2-Niederlage in Schloßberg – bei der wieder mal Schiedsrichter Karl Scheitzeneder im Mittelpunkt des Geschehens stand, so die einhellige Meinung beim FCG – vergessen machen. Dieses Unterfangen will aber wiederum die heimische Elf um den scheidenden SG RRG-Trainer Timur Tepedelen unterbinden, um wenigstens noch rechnerische Chancen als aktuell Liga-Dritter auf den Relegationsplatz zu haben.