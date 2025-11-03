„Man kann verlieren, aber nicht so“ – MTV Berg startet mit Debakel bei der DJK Waldram

Der Ton wird rauer am Lohacker. „So kann es nicht weitergehen“, konstatierte Maximilian Wagner nach dem 2:5-Debakel zum Rückrundenauftakt in Waldram.

Der Trainer des MTV Berg war tief enttäuscht. Nach dem starken Spiel in Murnau vor einer Woche und einer sehr guten Trainingswoche hatte Wagner beim Tabellendritten an Allerheiligen auf das nächste Erfolgserlebnis gehofft. Stattdessen lagen die Gäste bereits nach zwölf Minuten mit 0:3 hinten.

Keeper hält Elfmeter und verhindert noch höhere Niederlage

„Man kann gegen diesen guten Gegner verlieren, aber nicht so“, zürnte Wagner. Hätte MTV-Torwart Tobias Stingl nicht noch einen Elfmeter pariert, die Kreisliga-Partie wäre schon zur Halbzeit für die Hausherren entschieden gewesen. „Sobald ein Gegner kommt, der etwas härter in die Zweikämpfe geht, knicken wir ein“, schimpfte Wagner. Dass die Berger Fußballer sich nach der Pause noch einmal gegen die Niederlage aufbäumten, sei das Mindeste gewesen.

Nach dem schnellen 1:3 durch Torjäger Marcel Höhne hätte sich Wagner einen Elfmeterpfiff gewünscht. Dieser blieb aus, und die Berger luden den Gegner in der Schlussphase noch zweimal zum Kontern ein. John Gerlachs 2:5 war nur noch Ergebniskosmetik. „Momentan kommt es mir so vor, als wären wir eine Hobbymannschaft. Das ist nicht mein Anspruch“, sprach Wagner nach der nächsten Auswärtsklatsche ein Machtwort. In den in diesem Jahr noch ausstehenden Heimbegegnungen gegen Münsing und Habach müsse seine Elf ein ganz anderes Gesicht zeigen. „Ich brauche jetzt Mentalitätsspieler“, so der MTV-Coach.

DJK Waldram – MTV Berg⇥5:2 (3:0) Tore: 1:0 Ja. Bahnmüller (4.), 2:0 Ja. Bahnmüller (9.), 3:0 Jo. Bahnmüller (12.), 3:1 Höhne (47.), 4:1 Münster (72.), 5:1 Münster (89.), 5:2 Gerlach (90.+6) – Bes. Vorkommnisse: MTV-Torwart Tobias Stingl hält Foulelfmeter (20.).