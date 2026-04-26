"Man kann nur den Hut davor ziehen"

Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Sebastian Staats mit 1:0 in Führung. Der Tabellenletzte nutzte eine seiner Offensivaktionen konsequent und setzte damit ein frühes Zeichen.

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt: Groß Lafferde ging mit sechs Punkten als Tabellen-15. in die Begegnung, Schwicheldt rangierte mit 27 Punkten auf Platz neun. Auf dem Platz zeigte sich zunächst jedoch ein ausgeglichenes Spiel.

Doch Groß Lafferde zeigte Moral. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf Fabian Neumann in der 45. Minute zum 2:2 und stellte den Ausgleich wieder her. Kapitän Tim Paul bewertete den Spielverlauf nüchtern: „Auf unsere Führung hat Schwicheldt das Spiel gedreht. Wir haben dann kurz vor der Halbzeit noch das 2:2 gemacht.“

Schwicheldt reagierte noch vor der Pause. Timo Schrader erzielte in der 35. Minute den Ausgleich, ehe Pascal Taraschewski die Gäste sechs Minuten später mit 2:1 in Führung brachte.

Chancen auf beiden Seiten – Punktgewinn für das Schlusslicht

Im zweiten Durchgang boten sich beiden Mannschaften Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Dabei kam auch Groß Lafferde mehrfach gefährlich vor das Tor. „In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften noch Chancen auf den Sieg. Wir sogar teilweise die größeren“, sagte Paul. „Unterm Strich können wir mit dem Punkt auf jeden Fall leben.“

Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß sprach dagegen von einer ernüchternden Vorstellung seiner Mannschaft. „So ein Spiel kann passieren aufgrund der letzten anstrengenden Wochen“, sagte Weiß mit Blick auf die hohe Belastung zuletzt. „Trotzdem verlieren wir mal wieder in einem Spiel, wo es um viel geht, den Fokus.“

Zugleich lobte er den Gegner ausdrücklich: „Wenn man sieht, wie der Gegner aus Lafferde mit einem brutal ersatzgeschwächten Kader alles investiert hat, alles reingeworfen hat, dann kann man davor nur den Hut ziehen.“

Nach Einschätzung des Trainers war der Punktgewinn für seine Mannschaft eher glücklich: „Wir haben es heute nicht auf den Platz gekriegt, haben ein bisschen glücklich noch einen Punkt mitgenommen und können uns bei unserem Torhüter Timo Schrull bedanken, dass wir nicht verloren haben.“

Für Groß Lafferde bleibt die tabellarische Situation trotz des Remis schwierig - die Mannschaft ist bereits abgestiegen. Mit nun sieben Punkten bleibt die Mannschaft auf Rang 15 deutlich zurück. Dennoch dürfte der Punkt für Moral und Selbstvertrauen von Bedeutung sein.

„Für das Gefühl ist es mal wieder ganz schön, sich trotz Personalproblemen, trotz kleinem Kader, trotz abgeschlagenem Letzter mal wieder mit einem Punkt belohnt zu haben“, sagte Paul.

Schwicheldt kommt auf 28 Punkte und bleibt im dicht gedrängten unteren Tabellenbereich. Im Kampf um den Klassenerhalt waren es für die Gäste zwei liegengelassene Punkte.