"Man kann nicht einfach mit einem Durchmarsch rechnen“ Landesliga Süd +++ Nach dem Aufstieg überwintert der 1. FC Zeitz im Tabellenmittelfeld

Von Nico Grünke (Mitteldeutsche Zeitung)

Aus sportlicher Sicht hatte sich der Verein sicher einen anderen Jahresausklang erhofft. Der 1. FC Zeitz wollte vor allem jenen Fans vor Weihnachten noch mal etwas bieten, die unermüdlich auch die teils langen Reisen zu den Auswärtspartien mitmachen. In Halle sollten die Zeitzer vor einigen Tagen sogar mit mehreren Mannschaften antreten: Die C-Junioren hatten sich am vergangenen Sonntag auf ein Spiel bei Turbine eingestellt. Die A-Junioren hätten laut Plan einen Tag zuvor beim SV Rotation antreten müssen und die Männer wären ebenfalls am Samstag für ihr Nachholspiel zu Turbine Halle gefahren.