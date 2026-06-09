„Man hat gemerkt, dass es um nichts mehr ging“: Rotenberg siegt

„Man hat gemerkt, dass es quasi um nichts mehr ging“, sagte Co-Trainer Pascal Bigalke nach der Partie und beschrieb damit die Grundstimmung des letzten Saisonauftritts.

Trotz dieser Rahmenbedingungen zeigte Rotenberg zunächst eine konzentrierte Leistung über weite Strecken der ersten 70 Minuten. „Wir haben trotzdem zum Abschluss nochmal 70 Minuten lang eine ordentliche Leistung gezeigt“, erklärte Pascal Bigalke. Danach sei jedoch spürbar gewesen, „dass die Luft auch irgendwie raus war, was aber verständlich ist“.

Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den Heimsieg. In der 16. Minute brachte Moritz Stange den SV Rotenberg mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause bauten die Hausherren den Vorsprung konsequent aus: Andre Diederich erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, ehe Mattis Mühlhaus kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel blieb Rotenberg zunächst weiter effektiv. Mattis Mühlhaus traf in der 51. Minute erneut und stellte auf 4:0. Damit war die Partie faktisch entschieden.

Erst in der Schlussphase kam Werratal noch einmal heran. Lucas Gutheil verkürzte in der 77. Minute auf 4:1, nur eine Minute später stellte Leon Fromm den 4:2-Endstand her.

Trotz des späten Gegentors überwog beim Trainer die Zufriedenheit über den Saisonabschluss. „Trotzdem war es einfach nochmal ein schöner Abschluss auch für die Zuschauer, die uns das ganze Jahr lang, egal bei welchem Wetter, unterstützt haben“, sagte Pascal Bigalke.

Für die Mannschaft endet damit eine lange Spielzeit, die nun in die Sommerpause übergeht. „Jetzt geht es erstmal in die Sommerpause, bevor es dann am 03.07 wieder losgeht“, kündigte der Co-Trainer an.

So blieb am Ende ein Heimsieg, der früh auf Kurs gebracht wurde und trotz nachlassender Intensität einen emotional versöhnlichen Schlusspunkt unter die Saison setzte.