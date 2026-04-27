"Man bringe mir 12 Bier": Lustige Liveticker-Sprüche von Wochenende

– Foto: Christian Schneider

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Man bringe mir 12 Bier, bitte. Ab in die Ponderosa!

Liveticker der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

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In der 89. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. TSV Böbingen – Endstand: 3:3 (26.04.2026, 15:00 Uhr)

Was macht der Böbinger Keeper da? Ball jonglieren? Arian Schwarz, in Australien als Atze Black bekannt, dejongliert den Gästekeeper.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

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In der Nachspielzeit der Partie SC Staig vs. SV Reinstetten – Endstand: 2:1 (26.04.2026, 15:00 Uhr)

Zweikampf Bischof und Martin. Martin bleibt liegen und schreit aus Leibeskräften. Nach kurzer Unterbrechung scheint die Wunderheilung vollzogen und der Stürmer joggt weg.

Liveticker vom Verein

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