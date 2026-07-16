„Man braucht nahezu eine perfekte Saison“

– Foto: Reyhan

Im FuPa-Teamcheck ziehen Matthias Obermüller und Jens Wahl, die Trainer des SV Grün-Weiss Sommerrain in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen, Bilanz nach einer Saison, die hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb. Trotz Enttäuschung über den verpassten Aufstieg sehen beide Trainer positive Entwicklungen innerhalb der Mannschaft und im gesamten Verein.

Die Erwartungen an die Saison 2025/2026 waren hoch. Entsprechend fällt die Analyse von Matthias Obermüller aus.

Jens Wahl sieht dennoch auch positive Aspekte in der vergangenen Spielzeit.

„Unser Ziel war der Aufstieg. Von daher ist der vierte Platz absolut enttäuschend. Wir haben leider zu viele der entscheidenden Spiele nicht gewinnen können“, sagt Matthias Obermüller gegenüber FuPa.

„Mit unserem Torverhältnis sind wir sehr zufrieden. Da ist ganz klar eine positive Entwicklung zu sehen. Jedoch sind acht Niederlagen in einer Saison einfach zu viele, um Meister zu werden. Aufgrund vieler verletzungsbedingter Ausfälle kamen wir in der Saison auch oft an unsere personellen Grenzen.“

Dass die Mannschaft trotz der Rückschläge offensiv viele Akzente setzen konnte, bewertet das Trainerduo positiv. Gleichzeitig machte sich die hohe Zahl an Niederlagen im Aufstiegskampf entscheidend bemerkbar.

Auch die zweite Mannschaft entwickelt sich positiv

Neben der ersten Mannschaft richtet sich der Blick der beiden Trainer auch auf die Reserve. Dort erkennen sie eine Entwicklung, die dem gesamten Verein zugutekommt.

„Wir würden hier aber auch gerne die Entwicklung unserer zweiten Mannschaft hervorheben. Auf und neben dem Platz ist da wieder etwas entstanden, von dem unsere Mannschaft auch sehr viel profitieren konnte innerhalb der Saison. Die Jungs rücken wieder enger zusammen. Das macht Spaß mit anzusehen.“

Der Zusammenhalt innerhalb des Vereins wird damit zu einem wichtigen Fundament für die weitere Entwicklung beider Mannschaften.

Mannschaftsabende als fester Bestandteil der Vorbereitung

In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 stehen nicht nur Trainingseinheiten im Mittelpunkt. Auch das Miteinander soll weiter gestärkt werden.

Matthias Obermüller erklärt:

„Unser Mannschaftsrat beider Mannschaften plant schon wieder fleißig die Mannschaftsabende.“

Die gemeinsamen Aktivitäten sollen den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften weiter fördern.

Das Kollektiv steht über allem

Einen einzelnen Spieler möchten die beiden Trainer bewusst nicht hervorheben. Für Jens Wahl steht der Mannschaftsgedanke klar im Vordergrund.

„Gezielt einen Spieler zu loben, finden wir, wäre nicht zielführend. Wir befinden uns im Mannschaftssport.“

Matthias Obermüller ergänzt:

„Es ist schön zu sehen, wie neue Spieler aufgenommen werden. Da spielt es auch keine Rolle, ob es Sprachbarrieren gibt.“

Für das Trainerduo ist genau dieses Miteinander ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung der Mannschaft.

Integration und Gesundheit haben Vorrang

Mit Blick auf die neue Saison formulieren die Trainer zunächst Ziele, die unabhängig von Tabellenplätzen sind.

Jens Wahl sagt:

„Unser größtes Ziel ist es, unsere neuen Spieler so schnell wie möglich zu integrieren und unsere langzeitverletzten und reaktivierten Spieler fit zu bekommen und zu hoffen, dass wir mal ohne Langzeitverletzte in die Saison starten können.“

Für Matthias Obermüller bleibt die sportliche Ausrichtung dennoch unverändert.

„Wir haben immer das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Wenn es am Ende für den Aufstieg reichen sollte, dann nehmen wir das gerne mit.“

Gleichzeitig wissen beide Trainer um die Schwierigkeit der Aufgabe.

Jens Wahl ordnet ein:

„Es ist trotzdem verdammt schwer, aus der Kreisliga B wieder herauszukommen. Man braucht nahezu eine perfekte Saison.“

Noch keine Einschätzung zur Konkurrenz

Da die Staffeleinteilung für die kommende Saison noch aussteht, möchten sich die beiden Trainer nicht auf Favoriten festlegen.

Matthias Obermüller erklärt:

„Da es noch keine Staffeleinteilung gibt, können wir darüber keine Aussage treffen.“

Große Bewegung im Kader

Auch personell hat sich beim SV Grün-Weiss Sommerrain einiges getan. Den Verein verlassen Raffaele Guerra (Ziel unbekannt), Tyren Arnautovic (FV Degerloch), Justin Ahmetaj (Ziel unbekannt), Rafail Macheridis (SC Stammheim), Christian Ganser (Ziel unbekannt), Henning Walbelder (Beendigung Zweitspielrecht), Aleksej Ivanov (Ziel unbekannt) und Patrick Bauer (Ziel unbekannt).

Neu zum Verein stoßen Cedrick Hor-Afemenusui (SV Böblingen Jugend), Shamaar Gymafi (MTV Stuttgart II), Jan Hielscher (SV Frauenzimmern), Benjamin Nimigean (Spvgg Cannstatt), Enrico Mosca (TSV Münster), Willi Saubert (TSV Mühlhausen II), Ephraim Faltermann (SV Hoffeld II) und Degzim Kosumi (Sportvg. Feuerbach Jugend). Außerdem kehren Christian Schmitt und Ramon Olivera als reaktivierte Spieler zurück.

Jens Wahl kündigt zudem weitere Veränderungen an.

„Im Hintergrund laufen noch Gespräche. Da wird sich sehr wahrscheinlich noch was ergeben.“

Keine Bewertung der WM-Regeländerungen

Eine Einschätzung zu den Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft möchten die beiden Trainer bewusst nicht abgeben.

Matthias Obermüller sagt abschließend:

„Wir sind keine Fans der FIFA oder UEFA. Daher treffen wir dazu lieber keine Aussage!“