 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Mammutsaufgaben für die neuen Gesichter: Staffel 3 startet wieder

Vorschau auf den 1. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3

von NB · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Roesner

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BZL Braunschw. St. 3
Innerstetal
Groß Döhren
FC BG Asse
G. Wolfenbü

Die Sommerpause ist vorbei, am Wochenende rollt in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 wieder der Ball. Gleich zum Auftakt stehen einige interessante Konstellationen auf dem Programm: Drei Aufsteiger feiern ihre Rückkehr beziehungsweise ihren Einstand auf Bezirksebene, während mit dem BV Germania Wolfenbüttel ein Landesliga-Absteiger in den Ligabetrieb startet.

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
19:00

SV Fortuna Lebenstedt vs. TSV Üfingen

Den Saisonauftakt bestreiten am Freitagabend der SV Fortuna Lebenstedt und der TSV Üfingen. Fortuna beendete die Vorsaison auf Rang sieben, Üfingen belegte Platz fünf. Die letzten beiden Partien der Beiden endeten in einem Remis und einem Üfinger Sieg.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
15:00

KSV Vahdet Salzgitter vs. BV Germania Wolfenbüttel

Für den BV Germania Wolfenbüttel beginnt nach dem direkten Wiederabstieg aus der Landesliga die Rückkehr in die Bezirksliga mit einem Auswärtsspiel beim KSV Vahdet Salzgitter. Die Gastgeber schlossen die vergangene Saison auf Platz zehn ab. Kein einfaches Los für Vahdet.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSKV Goslar
TSKV GoslarTSKV Goslar
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
15:00

TSKV Goslar vs. FC Viktoria Thiede

Der TSKV Goslar gehört nach der Trennung mit dem VfL Oker (Neustart in der 2. Nordharzklasse) nach 10 Jahren zu den neuen Gesichtern der Liga und bekommt es direkt mit dem FC Viktoria Thiede zu tun. Thiede beendete die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Für den Nachfolgeverein ist es gleich zum Start eine anspruchsvolle Aufgabe.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
15:00

SC Gitter vs. SV Union Salzgitter

Mit dem Duell zwischen dem SC Gitter und dem SV Union Salzgitter treffen zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld der Vorsaison aufeinander. Gitter schloss die Spielzeit als Achter ab, Union belegte Rang 13. Beide Teams möchten den Grundstein für einen gelungenen Saisonstart legen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Innerstetal
SV InnerstetalInnerstetal
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
15:00

SV Innerstetal vs. Goslarer SC 08

Der SV Innerstetal kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die Bezirksliga zurück und startet mit einem Heimspiel gegen den Goslarer SC 08. Die Gäste gehörten in der Vorsaison als Tabellendritter zu den stärksten Mannschaften der Liga. Für den Aufsteiger wartet damit direkt eine anspruchsvolle erste Aufgabe.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Blau Gelb Asse
FC Blau Gelb AsseFC BG Asse
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
15:00

FC Blau Gelb Asse vs. MTV Wolfenbüttel II

Nach zwei Jahren kehrt der FC Blau Gelb Asse in die Bezirksliga zurück. Zum Auftakt gastiert mit der zweiten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel der Meister der vergangenen Saison. Anspruchsvoller könnte der Start für den Aufsteiger kaum sein.

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
15:30

SV Wendessen vs. VfL Salder

Die Begegnung zwischen dem SV Wendessen und dem VfL Salder rundet den Spieltag vorerst ab. Wendessen beendete die Vorsaison auf Platz zwölf, Salder landete davor auf Rang neun. Beide Mannschaften haben im Sommer ordentlich nachgerüstet, wobei die Zuschauer ein interessantes Duell erwarten können.


Mi., 09.09.2026, 18:30 Uhr
FC Groß Döhren
FC Groß DöhrenGroß Döhren
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
18:30

Der FC Groß Döhren und FG Vienenburg Wiedelah starten erst nächste Woche in die Saison, ihr Spiel wurde verschoben.