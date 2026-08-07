Mammutsaufgaben für die neuen Gesichter: Staffel 3 startet wieder

– Foto: Jonas Roesner

Die Sommerpause ist vorbei, am Wochenende rollt in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 wieder der Ball. Gleich zum Auftakt stehen einige interessante Konstellationen auf dem Programm: Drei Aufsteiger feiern ihre Rückkehr beziehungsweise ihren Einstand auf Bezirksebene, während mit dem BV Germania Wolfenbüttel ein Landesliga-Absteiger in den Ligabetrieb startet.

SV Fortuna Lebenstedt vs. TSV Üfingen Den Saisonauftakt bestreiten am Freitagabend der SV Fortuna Lebenstedt und der TSV Üfingen. Fortuna beendete die Vorsaison auf Rang sieben, Üfingen belegte Platz fünf. Die letzten beiden Partien der Beiden endeten in einem Remis und einem Üfinger Sieg.

KSV Vahdet Salzgitter vs. BV Germania Wolfenbüttel Für den BV Germania Wolfenbüttel beginnt nach dem direkten Wiederabstieg aus der Landesliga die Rückkehr in die Bezirksliga mit einem Auswärtsspiel beim KSV Vahdet Salzgitter. Die Gastgeber schlossen die vergangene Saison auf Platz zehn ab. Kein einfaches Los für Vahdet.

TSKV Goslar vs. FC Viktoria Thiede Der TSKV Goslar gehört nach der Trennung mit dem VfL Oker (Neustart in der 2. Nordharzklasse) nach 10 Jahren zu den neuen Gesichtern der Liga und bekommt es direkt mit dem FC Viktoria Thiede zu tun. Thiede beendete die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Für den Nachfolgeverein ist es gleich zum Start eine anspruchsvolle Aufgabe.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SC Gitter SC Gitter SV Union Salzgitter Union Salzg 15:00 PUSH

SC Gitter vs. SV Union Salzgitter Mit dem Duell zwischen dem SC Gitter und dem SV Union Salzgitter treffen zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld der Vorsaison aufeinander. Gitter schloss die Spielzeit als Achter ab, Union belegte Rang 13. Beide Teams möchten den Grundstein für einen gelungenen Saisonstart legen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Innerstetal Innerstetal Goslarer SC 08 Goslar 15:00 PUSH

SV Innerstetal vs. Goslarer SC 08 Der SV Innerstetal kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die Bezirksliga zurück und startet mit einem Heimspiel gegen den Goslarer SC 08. Die Gäste gehörten in der Vorsaison als Tabellendritter zu den stärksten Mannschaften der Liga. Für den Aufsteiger wartet damit direkt eine anspruchsvolle erste Aufgabe.

FC Blau Gelb Asse vs. MTV Wolfenbüttel II Nach zwei Jahren kehrt der FC Blau Gelb Asse in die Bezirksliga zurück. Zum Auftakt gastiert mit der zweiten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel der Meister der vergangenen Saison. Anspruchsvoller könnte der Start für den Aufsteiger kaum sein.

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr SV Wendessen Wendessen VfL Salder VfL Salder 15:30 PUSH

SV Wendessen vs. VfL Salder Die Begegnung zwischen dem SV Wendessen und dem VfL Salder rundet den Spieltag vorerst ab. Wendessen beendete die Vorsaison auf Platz zwölf, Salder landete davor auf Rang neun. Beide Mannschaften haben im Sommer ordentlich nachgerüstet, wobei die Zuschauer ein interessantes Duell erwarten können.

