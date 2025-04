Die Bezirksliga Weser-Ems geht mit klaren Verhältnissen an der Tabellenspitze in den 24. Spieltag: SV Brake und der Wilhelmshavener SC Frisia liegen souverän vor dem Feld. Dahinter drängt sich eine dichte Verfolgergruppe um GVO Oldenburg, Stenum und Hude. Im Tabellenkeller ist das Rennen dagegen völlig offen. Wir zeigen euch in der Spieltagsvorschau auf welche Spiele ihr euch freuen dürft.