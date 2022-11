Mammutaufgabe für den SC Reusrath Der Reusrather Landesligist empfängt Sonntag den Oberliga-Absteiger SC Velbert und muss hellwach sein. Zudem soll eine Reaktion folgen auf das 0:7-Debakel zuletzt.

Und am Sonntag empfängt die Dietrich-Truppe den formstarken Fünften SC Velbert (15.30 Uhr, Sportpark Reusrath). Der Oberliga-Absteiger hat sich unter der Regie von Trainer Dennis Czayka (39) nach einem eher schwachen Saisonstart stabilisiert und liegt mit 22 Punkten nur noch fünf (19:11 Tore) hinter dem Tabellenführer Adler Frintrop. Einziges Manko der eingespielten und überaus jungen Truppe ist die Auswärtsschwäche – auf fremden Plätzen ist sie nach zwölf Spieltagen mit zwei Remis noch sieglos.

Die Bilanz soll sich am letzten Hinrunden-Spieltag nicht ändern, weil die Hausherren dem seit vier Spielen ungeschlagenen Gegner allzu gerne die dritte Saisonniederlage zufügen wollen. Hierzu muss der SCR allerdings in allen Belangen perfekt funktionieren, denn die Velberter sind zwar mit 1,6 Toren pro Spiel nicht sonderlich offensivstark – aber mit nur 0,9 Gegentreffern pro Spiel verfügen die Gäste über die zweitbeste Abwehr der Liga. Ein Hauptgrund ist sicherlich Kapitän und Urgestein Albin Rec (26), der seit der Jugend beim SC Velbert spielt und die absolute Führungsrolle einnimmt. Aber auch der zuverlässige Keeper Daniel Schäfer (26) hat schon einige Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Um den dritten Heimsieg zu landen müssen die SCR-Offensivkräfte also effektiv agieren und vor dem gegnerischen Gehäuse die Nerven bewahren. Im Velberter Angriff läuft der hochtalentierte Andri Buzolli (19) zur Höchstform auf und erzielte in seinem zweiten Seniorenjahr mit sechs Treffern fast ein Drittel der Tore.

Konzentration und Mut gefragt