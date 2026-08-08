Mammut-Anreise zum Saisonauftakt

SG Hochwald – TuS Kirchberg (Samstag, 16.30 Uhr, Hentern, Rasenplatz)
Ausgangslage: Nach dem 3:2-Erfolg im Rheinlandpokal beim A8-Ligisten SG Weinsheim ist die Vorfreude bei den Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden auf den Ligaauftakt groß. Dennoch mahnt SG-Coach Fabian Mohsmann: „Das knappe Ergebnis war vielleicht noch mal ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit. Für unsere Verhältnisse verlief die Vorbereitung fast zu gut. Trotzdem freuen wir uns jetzt auf die Partie gegen Kirchberg, die wir gewinnen möchten, um direkt Schwung aufzunehmen. Wir werden unbekümmert und mutig auftreten.“
Beim kommenden Gegner gelte ein besonderes Augenmerk auf Jonas Heimer, der laut Mohsmann „einer der unterschätztesten Spieler der Liga ist“. Darüber hinaus habe sich Kirchberg, ähnlich wie die SG Hochwald, stark verjüngt und gelte als robuste Mannschaft, die nach Standards immer gefährlich sei.
Personal: Der neue Spieler-Co-Trainer Tobias Lenz und Julian Flesch fehlen beim Auftakt aus privaten Gründen. Im zentralen Mittelfeld wird Mohsmann daher direkt umstellen müssen. Zurück sind dagegen nach langwierigen Verletzungen Maximilian Hoffmann (Syndesmosebandriss) und Tim Lauer (Knochenriss im Knie). Auch Nils Hemmes, der in der vergangenen Saison aus beruflichen Gründen unter der Woche meist in Edenkoben weilte, ist nun wieder regelmäßig im Training dabei.
SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges – FV Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 17.30 Uhr, Wirges, Kunstrasenplatz)
Ausgangslage: Die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld erwartet nach Meinung ihres Trainers Pascal Meschak eine Mannschaft, die zuletzt viel von dem zeigte, was er auch von seinem Team erwartet: „Wirges spielt Eins-gegen-Eins über den gesamten Platz. Mit ihrer jungen und hungrigen Truppe sind sie sehr lauffreudig und spielen aggressiven Fußball.“ Das seien genau die Eigenschaften, welche die Morbacher in dieser Saison in den Fokus nehmen möchten, um im Anlaufverhalten mit einer höheren Intensität Paroli bieten zu können. Die Hunsrücker gehen daher gleich zu Beginn von einer ersten Standortbestimmung aus.
Personal: Matthias Haubst (Sprunggelenksverletzung) und Benjamin Massmann (Leistenprobleme) befinden sich im Aufbautraining. Zudem muss auch Torjäger Noah Lorenz (Fingerfraktur) noch etwas länger aussetzen, während Lukas Servatius privat verhindert ist. Mit dem früher unter anderem bei Mainz 05 und der SpVgg Greuther Fürth ausgebildeten Matthias Heck (27) hat die FVH zudem unter der Woche noch einen weiteren erfahrenen Spieler vom Oberligisten SV Rot-Weiss Wittlich verpflichtet.
SG 06 Betzdorf – TuS Mosella Schweich (Sonntag, 15 Uhr, Betzdorf, Enerix-Arena)
Ausgangslage: Nachdem sich die beiden Kontrahenten vor rund zwei Monaten in der Aufstiegsrelegation an der Sieg noch 1:1 getrennt hatten, geht TuS-Trainer Thomas Schleimer davon aus, dass die kommende Partie damit kaum mehr vergleichbar sein wird: „Betzdorf hat mit Thomas Schäfer mittlerweile einen neuen Trainer und mit Tobias Schnabel, Marlon Leidenbach und Mika Nauroth in der Offensive Qualität dazugewonnen. Das erschwert die Spielvorbereitung.“ Die Mosella will vor allem eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive finden. „Zugleich müssen wir auf das Umschaltspiel von Betzdorf aufpassen und mit einer entsprechenden Intensität in den Zweikämpfen agieren“, so Schleimer. Das Ziel sei es, bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison einen Punkt mitzunehmen.
Personal: Alexander Schwarz verpasst den Auftakt aufgrund einer Gelbsperre aus dem letzten Relegationsspiel. Für Noah Breidbach (Zerrung), Luca Stadfeld und Valentin Frick (beide Bänderriss) kommt ein Einsatz noch zu früh. Torwart Bendix Große fehlt zudem aufgrund eines Praktikums bis Oktober. Länger ausfallen werden Joshua Roedrigues (Fußbruch), Sebastian Palms (Meniskusriss) und Noah Quare (Kreuzbandriss).
VfB Linz – FSV Trier-Tarforst (Sonntag, 15 Uhr, Linz, Kunstrasenplatz auf dem Kaiserberg)
Ausgangslage: Nach dem Wiederaufstieg müssen die Tarforster unter ihrem neuen Trainer Moritz Hannappel am ersten Spieltag am Rhein antreten. Hannappel, der aktuell noch einen Kreuzbandriss auskuriert, könnte im Saisonverlauf auch selbst wieder auf dem Platz stehen und erwartet mit Linz einen Gegner, der „alles spielerisch lösen will und kann und mit den schönsten Fußball der Liga spielt“. Dennoch müsse man sich „keineswegs verstecken – auch, wenn wir noch Luft nach oben haben“, sagt der erst 30-Jährige. Die erste Aufgabe sehen die Tarforster gleich als Gradmesser, da man die Linzer tabellarisch stärker erwartet, als es der zwölfte Platz in der vergangenen Runde vermuten lässt.
Personal: Nico Neumann fehlt nach einer Leistenoperation noch ein paar Wochen, während Nils Kiesewetter aufgrund einer bevorstehenden Schulter-Operation wohl die gesamte Hinrunde ausfällt. Auch Caspar Suder laboriert an einer Schulterverletzung. Eine MRT-Untersuchung soll hier kommende Woche Aufschluss über die genaue Diagnose geben.
TuS Immendorf – SG Schneifel (Sonntag, 15 Uhr, Immendorf-Koblenz, Kunstrasenplatz)
Ausgangslage: „Immendorf ist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Sie verfügen über eine gewisse Heimstärke. Bisher haben wir dort entweder hoch gewonnen oder auf die Mütze bekommen. Ich mache mich daher gerade am ersten Spieltag auf ein Spektakel gefasst, da noch keiner weiß, wo er steht“, sagt Stephan Simon, Coach der Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Feusdorf und Esch. Simon sieht sein Team auf einem guten Fitnesslevel und erhofft sich durch die spielerischen Routinen aus der Vorbereitung technisch sauberen Fußball. Man gehe die Aufgabe, „die alles andere als ein Selbstläufer wird“, demütig an.
Personal: Neben den langzeitverletzten Spielern aus der vergangenen Saison (Niclas Biesen, Khaen Fuchs, Giovanni Vacca und Philipp Bauer) gab es während der Vorbereitung weder Rückkehrer noch neue Verletzte zu verzeichnen.
SV Eintracht Trier 05 II – FC Bitburg (Sonntag, 15.30 Uhr, Trier, Nebenplatz Moselstadion)
Ausgangslage: „Wir freuen uns auf den Start in die Saison mit diesem Derby, wissen aber, dass Bitburg eine eingespielte Truppe ist, die es jedem Gegner schwer machen kann. Dennoch möchten wir dominant auftreten und einen aktiven und attraktiven Fußball spielen“, sagt Holger Lemke, Trainer der Trierer. Auch sein Gegenüber Fabian Ewertz geht mit einer gehörigen Portion Respekt in die Partie: „Es ist ein Topteam der Liga, von dem ich in dieser Saison sehr viel erwarte. Gleichzeitig ist es für uns der optimale Auftaktgegner, um zu sehen, wo wir stehen.“
Personal: Die U23 der Eintracht muss am ersten Spieltag gleich auf mehrere Akteure verzichten. Malte Apel und Leonard Yushkevich fallen mit einem Kreuzbandriss noch länger aus. Daniel Yushkevich (Prellung), Stanislav Stepanchenko (Mittelfußbruch), Jannis Hoffmann und Jannik Heinzen (beide Verdacht auf Schambeinentzündung) werden ebenfalls fehlen. Beim FCB fallen mit Jannik Nosbisch, Joshua Bierbrauer und Pascal Alff drei Stammspieler aus.