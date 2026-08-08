Mammut-Anreise zum Saisonauftakt

Ausgangslage: Nachdem sich die beiden Kontrahenten vor rund zwei Monaten in der Aufstiegsrelegation an der Sieg noch 1:1 getrennt hatten, geht TuS-Trainer Thomas Schleimer davon aus, dass die kommende Partie damit kaum mehr vergleichbar sein wird: „Betzdorf hat mit Thomas Schäfer mittlerweile einen neuen Trainer und mit Tobias Schnabel, Marlon Leidenbach und Mika Nauroth in der Offensive Qualität dazugewonnen. Das erschwert die Spielvorbereitung.“ Die Mosella will vor allem eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive finden. „Zugleich müssen wir auf das Umschaltspiel von Betzdorf aufpassen und mit einer entsprechenden Intensität in den Zweikämpfen agieren“, so Schleimer. Das Ziel sei es, bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison einen Punkt mitzunehmen.