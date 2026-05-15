Mamming hat Neu-Coach Wagner früher als geplant installiert Der Regionalliga-Stürmer ist nach der Trennung von Gerald Eckmeier bereits am vergangenen Wochenende an der Seitenlinie gestanden von Thomas Seidl · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser

Bei der SpVgg Hankofen-Hailing wurde Andreas Wagner beim letzen Heimspiel bereits verabschiedet - nun soll er den TSV Mamming vor dem Abstig in die A-Klasse bewahren – Foto: Charly Becherer

Der TSV Mamming ist ein Verein mit großen Zielen. Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das 2030 gefeiert wird, möchte Manager Peter Widl seinen Klub in einer höheren Liga als der Kreisklasse etabliert haben. Aktuell steht aber noch Kreisklassen-Abstiegskampf und aktuell sieht es ganz danach aus, als müssten Sedlmeier, Bischoff und Kameraden den Gang in die Relegation antreten.



Bereits in der Vorwoche hat sich der Klub von Trainer-Ikone Gerald Eckmeier getrennt. Der frühere Klassefußballer, der schon höherklassige Stationen beim SSV Eggenfelden, FC Teisbach und SV Hebertsfelden hatte, übernahm erst im vergangenen Herbst das Coaching bei den Rot-Weißen. An die Seite von Matthias Schöpf, der schon mit Eckmeier ein Trainer-Duo bildete, ist der künftige Spielertrainer Andreas Wagner gerückt. Der Regionalliga-Stürmer der SpVgg Hankofen-Hailing feierte beim 7:0-Kantersieg beim Schlusslicht SG Hainsbach / Feldkirchen einen Einstand nach Maß.

"Aufgrund unserer prekären Situation habe ich mich dazu entschlossen, nochmal alles zu versuchen und dementsprechend zu handeln. Durch den vorgezogenen Trainerwechsel soll ein Ruck durch die Mannschaft gehen und mit dem überzeugenden Auftritt am vergangenen Wochenende ist das scheinbar auch gelungen. Unter dem neuen Trainerduo Wagner / Schöpf kann verständlicherweise nicht alles sofort rund laufen, es war aber ein sehr positiver Auftritt. Ich möchte es nicht versäumen, mich bei Gerald Eckmeier für sein Engagement bei uns zu bedanken. Er wird jederzeit ein gern gesehener Gast beim TSV Mamming sein", erklärt Peter Widl.







Vor dem Saisonfinale der Kreisklasse Dingolfing hat der Rangelfte noch eine kleine Chance auf den direkten Klassenerhalt. Allerdings müsste das Team gegen den bereits als Meister feststehenden SV Haidlfing dreifach punkten und Tabellenvordermann SV Mengkofen gleichzeitig sein Heimspiel gegen den SV Großköllnbach in den Sand setzen. Ein Szenario, das eher unwahrscheinlich erscheint. "Wenn es so kommt, müssen wir alles daran setzen, die Liga über diesen Weg zu halten. In der kommenden Saison haben wir eine Top-Mannschaft und ein Abstieg wäre zweifellos ein herber Rückschlag", meint Widl.