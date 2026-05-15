Mamming hat Neu-Coach Wagner früher als geplant installiert

Der TSV Mamming ist ein Verein mit großen Zielen. Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, das 2030 gefeiert wird, möchte Manager Peter Widl seinen Klub in einer höheren Liga als der Kreisklasse etabliert haben. Aktuell steht aber noch Kreisklassen-Abstiegskampf und aktuell sieht es ganz danach aus, als müssten Sedlmeier, Bischoff und Kameraden den Gang in die Relegation antreten.
Bereits in der Vorwoche hat sich der Klub von Trainer-Ikone Gerald Eckmeier getrennt. Der frühere Klassefußballer, der schon höherklassige Stationen beim SSV Eggenfelden, FC Teisbach und SV Hebertsfelden hatte, übernahm erst im vergangenen Herbst das Coaching bei den Rot-Weißen. An die Seite von Matthias Schöpf, der schon mit Eckmeier ein Trainer-Duo bildete, ist der künftige Spielertrainer Andreas Wagner gerückt. Der Regionalliga-Stürmer der SpVgg Hankofen-Hailing feierte beim 7:0-Kantersieg beim Schlusslicht SG Hainsbach / Feldkirchen einen Einstand nach Maß.
"Aufgrund unserer prekären Situation habe ich mich dazu entschlossen, nochmal alles zu versuchen und dementsprechend zu handeln. Durch den vorgezogenen Trainerwechsel soll ein Ruck durch die Mannschaft gehen und mit dem überzeugenden Auftritt am vergangenen Wochenende ist das scheinbar auch gelungen. Unter dem neuen Trainerduo Wagner / Schöpf kann verständlicherweise nicht alles sofort rund laufen, es war aber ein sehr positiver Auftritt. Ich möchte es nicht versäumen, mich bei Gerald Eckmeier für sein Engagement bei uns zu bedanken. Er wird jederzeit ein gern gesehener Gast beim TSV Mamming sein", erklärt Peter Widl.