Mammendorf rettet spät Remis – Kottgeisering überrollt Biburg

Tobias Gröbl vom SV Mammendorf erzielte den Ausgleich. – Foto: Archiv

Kottgeisering feiert hohen Sieg – BVTA holt Punkte in Weßling

Der TSV Gernlinden und SV Kottgeisering konnten beide Kantersiege bejubeln. Auch der BVTA braucht sich mit seiner Leistung nicht verstecken. B-Klasse 1

RW Überacker II – SV Puch 2:1 (1:1) – Besser in die Partie startete der SV Puch, und konnte sich beim ersten Angriff auch direkt belohnen: Nach schönem Spielaufbau musste Miralem Brkic nur noch zum 1:0 einschieben (10.). Ein Weckruf für die Hausherren, die nach dem Rückstand immer besser wurden. Nach einigen Chancen konnte Murat Öksüz nach einem Konter ausgleichen (29.), mit dem unentschieden ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff machten die Rot-Weißen weiter das Spiel, was in Murat Öksüz zweitem Treffer zur Führung resultierte (49.). Es folgten weitere Torchancen für beide Mannschaften, die Partie endete dennoch mit 2:1. Gestern, 13:00 Uhr RW Überacker RW Überacker II SV Puch SV Puch 2 1 Abpfiff

SV Mammendorf – FC Puchheim II 2:2 (1:2) – Spät konnte der SV Mammendorf noch ein Remis gegen den Tabellennachbarn aus Puchheim retten. Die Partie startete ausgeglichen, ehe die Gäste binnen zwei Minuten mit 2:0 in Führung gehen konnten: Felix Steinbach (34.) und Michael Mayerhofer (35.) erwischten die Mammendorfer Defensive eiskalt. Phillip Gröbls Anschlusstreffer (43.) bescherte den Mammendorfern Hoffnung, noch etwas Zählbares mitzunehmen, ehe es in die Pause ging. Mit Motivation starteten die Gastgeber in die zweite Spielhälfte, Tobias Gröbls später Ausgleichstreffer (86.) rettete für den SV Mammendorf einen Punkt.

B-Klasse 2 TSV Gernlinden – SV Puch II 7:0 (3:0) – Felix Kretschmann brachte den TSV Gernlinden nach drei Minuten in Führung, danach fielen die Tore wie getaktet: Arjanit Kryeziu (12.) und Patrick Heiny (31.) sorgten mit ihren Treffern vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel dann ein ähnliches Bild: Wieder Patrick Heiny (56.), Quirin Bader (61.), Miodrag Tasic (74.) und Christofer Welser (77.) machten den Kantersieg für den TSV Gernlinden gegen Puchs zweite Garde perfekt.

BVTA Fürstenfeldbruck – SC Weßling II 5:2 (1:1) – Bereits nach sechs Minuten konnte der BVTA Fürstenfeldbruck nach einem gut ausgespieltem Konter in Führung gehen, Fetah Bakay traf zum 1:0. am Ende einer hart umkämpften ersten Halbzeit konnte Sebastian Glasz für Wesslings Reserve ausgleichen (46.). Nach dem Seitenwechsel traten die Gäste zunächst spielbestimmend auf und konnten durch Leonel Manana Veloso in Führung gehen (48.). Die Gastgeber konnten durch Salih Dikmetas prompt ausgleichen (49.), und machten von da an wieder das Spiel. Ibrahim Savci bescherte dem BVTA die Führung (54.), Abdul Kamara konnte der Partie mit seinem Treffer zum 4:2 (63.) etwas Ruhe verschaffen. Beide Mannschaften kamen noch zu Trochancen, Fetah Bakay machte dann mit seinem Treffer zum 5:2 (90+7.) den Sack zu.