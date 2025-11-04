Mamer: Rücktritt von Trainer Léen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Am späten Montagabend erreichte uns ein Presseschreiben (s.u.) von Dean Léen selbst, in dem er der Öffentlichkeit mitteilt, dass er sich nach sorgfältiger Überlegung dazu entschieden habe, seinen Posten als Cheftrainer der 1.Herren des FC Mamer 32 aufzugeben.
„Diese Entscheidung fällt nach einer Phase, die ich als das Ende eines Zyklus betrachte“ so Léen im Schreiben. Er verlasse das Projekt endgültig, das bereits 2020 begonnen hatte. Mit Léen hört auch sein Co-Trainer Vincent Di Gennaro auf.
Léen führte Mamer im vergangenen Mai zum ersten Mal seit der Saison 2006/2007 wieder in die 1.Liga, dies zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Clubs. Der FC Mamer 32 bestätigte die Rücktritte gleichzeitig am Montagabend im Internet (s.u.). Über einen möglichen Nachfolger wurden noch keine Angaben gemacht.
Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions d’entraîneur principal du FC
Mamer 32. Cette décision intervient à la suite d’une période que je considère comme la fin d’un cycle, marquée par des résultats en deçà de nos ambitions communes. Je quitte définitivement un projet, une histoire qui a débuté en 2020.
Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les joueurs. Je souhaite également remercier
sincèrement mon adjoint Vincent Di Gennaro, qui a décidé de me suivre dans cette démarche et de quitter lui aussi ses fonctions. Son professionnalisme et son soutien constant ont été précieux au quotidien.
Je quitte le FC Mamer 32 avec beaucoup de respect, de reconnaissance et le sentiment d’avoir donné le meilleur de moi-même. Je resterai toujours attaché au club et à ses valeurs.