Mamer: Rücktritt von Trainer Léen

Am späten Montagabend erreichte uns ein Presseschreiben (s.u.) von Dean Léen selbst, in dem er der Öffentlichkeit mitteilt, dass er sich nach sorgfältiger Überlegung dazu entschieden habe, seinen Posten als Cheftrainer der 1.Herren des FC Mamer 32 aufzugeben.

„Diese Entscheidung fällt nach einer Phase, die ich als das Ende eines Zyklus betrachte“ so Léen im Schreiben. Er verlasse das Projekt endgültig, das bereits 2020 begonnen hatte. Mit Léen hört auch sein Co-Trainer Vincent Di Gennaro auf.