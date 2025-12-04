Mamer lebt, Strassen gewinnt Spitzenspiel

Was am Mittwoch los war

Mit einem kurz nach der Pause von Jager verwandelten Elfmeter sicherte sich Mamer am Mittwochabend den vollen Einsatz gegen Hostert und seinen erst dritten Saisonsieg - wichtige Punkte im Abstiegskampf für das Schlusslicht, das auf 3 Zähler an seinen Gegner heranrückt. In einer wenig berauschenden Partie gewann Mondorf mit 2:1 in Hesperingen. Nach einem Rückpass, bei dem Keeper Dupire bei seinem Abspielversuch über den Ball trat, bedankte sich Fournier mit dem sehr frühen 0:1 nach exakt 72 Sekunden. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand in einer ereignisarmen Partie. Als die Gäste auf Konter in der 75.‘ das 0:2 folgen ließen, war die Sache durch, Hesperingens Anschlusstreffer (1:2, 90.‘+4) fiel zu spät.

Gleich zwei Nachholspiele sollten ohne Tore zu Ende gehen: ein überlegener F91 biss sich an der gastgebenden Rosporter Hintermannschaft die Zähne aus, Petingen und Jeunesse trennten sich ebenfalls mit einem 0:0. Die Gäste waren vor, die Hausherren nach der Pause etwas stärker in einer mäßigen Partie. Strassen setzte im Spitzenspiel ein deutliches Zeichen und meldet, ob gewollt oder nicht, Ansprüche auf seinen ersten Titelgewinn an. Am Ende eines wenig überzeugenden ersten Durchgangs traf Perez zum 1:0 (45.‘). Als die Hausherren kurz nach dem Dreh das 2:0 nachlegten, war Differdingen gezwungen zu reagieren. Joker Hadji verkürzte zwar nach einer Flanke (2:1, 78.‘), doch Romeyns stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her (3:1, 86.‘). Nach der ersten Saisonniederlage für den FCD liegt der FC Una nur noch Punkt hinter dem Titelverteidiger!

Canach überraschte Niederkorn mit einem 2:1-Auswärtssieg und liegt nur noch 2 Zähler hinter dem FC Progrès. Bemerkenswert dabei war, dass die Gäste nach ihrem frühen 1:0 (6.‘) nach einem umstrittenen Platzverweis für Castro (19.‘) diesen Sieg trotz zwischenzeitlichem Ausgleich (1:1, 42.‘) nach langer Unterzahl errangen (1:2, 81.‘). Käerjeng holte mit einem 3:1 gegen den Nachbarn und direkten Kellerkonkurrenten Rodange einen bedeutenden Sieg, gelang es einem doch, die direkte Gefahrenzone zu verlassen. Dabei drehte man einen Rückstand nach der Pause binnen 9 Minuten, Barbaro machte in der Schlussphase per Kopfball den Deckel auf den Heimerfolg. Bissen schlug Racing bekanntlich schon vor knapp zwei Wochen mit 3:0.

Ausblick auf den 15.Spieltag

Es geht Schlag auf Schlag im Oberhaus, schon am Samstag spielt ein zuletzt zu selten überzeugendes Niederkorn zuhause nach vier Spielen in Serie ohne Sieg gegen eine Jeunesse, das nur eine ihrer letzten fünf Partien verlor. Rosport und Hesperingen stehen sich mit Blick nach unten in einem wegweisenden Duelle gegenüber, noch weiter unten messen sich die beiden Schlusslichter Mamer und Rodange miteinander. In Bissen kommt es gegen Canach zum Aufeinandertreffen zweier starker Aufsteiger, Käerjeng hat den seit wenigen Spielen arg gebeutelten Leader Differdingen zu einem Südwestderby zu Besuch und Strassen bestreitet gegen F91 sein zweites Spitzenspiel binnen weniger Tage.

Am Samstag

Sa., 06.12.2025, 17:00 Uhr FC Progrès Niederkorn Progrès AS Jeunesse Esch Jeunesse 17:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden Am Sonntag

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport FC Swift Hesperingen Hesperingen 15:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr Racing FC Union Luxemburg Racing US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Rodange 91 Rodange 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Jeunesse Canach Canach 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen F91 Düdelingen Düdelingen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

So., 07.12.2025, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus US Mondorf Mondorf 16:00 PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.