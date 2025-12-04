 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Mamer schlug Hostert mit 1:0
Mamer schlug Hostert mit 1:0 – Foto: Andjelko Markulin

Mamer lebt, Strassen gewinnt Spitzenspiel

Wichtiger Sieg für Käerjeng, Canach behauptet sich in Niederkorn

BGL Ligue
Canach
Mamer
Käerjeng
Bissen

Gestern, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
US Hostert
US HostertHostert
1
0

Gestern, 20:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
US Mondorf
US MondorfMondorf
1
2
Gestern, 20:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
0
0
Gestern, 20:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
0
0
Gestern, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
3
1
Gestern, 20:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
1
2
Gestern, 20:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
3
1
Sa., 22.11.2025, 17:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
3
0
Mit einem kurz nach der Pause von Jager verwandelten Elfmeter sicherte sich Mamer am Mittwochabend den vollen Einsatz gegen Hostert und seinen erst dritten Saisonsieg - wichtige Punkte im Abstiegskampf für das Schlusslicht, das auf 3 Zähler an seinen Gegner heranrückt. In einer wenig berauschenden Partie gewann Mondorf mit 2:1 in Hesperingen. Nach einem Rückpass, bei dem Keeper Dupire bei seinem Abspielversuch über den Ball trat, bedankte sich Fournier mit dem sehr frühen 0:1 nach exakt 72 Sekunden. Lange blieb es bei diesem Zwischenstand in einer ereignisarmen Partie. Als die Gäste auf Konter in der 75.‘ das 0:2 folgen ließen, war die Sache durch, Hesperingens Anschlusstreffer (1:2, 90.‘+4) fiel zu spät.

Gleich zwei Nachholspiele sollten ohne Tore zu Ende gehen: ein überlegener F91 biss sich an der gastgebenden Rosporter Hintermannschaft die Zähne aus, Petingen und Jeunesse trennten sich ebenfalls mit einem 0:0. Die Gäste waren vor, die Hausherren nach der Pause etwas stärker in einer mäßigen Partie. Strassen setzte im Spitzenspiel ein deutliches Zeichen und meldet, ob gewollt oder nicht, Ansprüche auf seinen ersten Titelgewinn an. Am Ende eines wenig überzeugenden ersten Durchgangs traf Perez zum 1:0 (45.‘). Als die Hausherren kurz nach dem Dreh das 2:0 nachlegten, war Differdingen gezwungen zu reagieren. Joker Hadji verkürzte zwar nach einer Flanke (2:1, 78.‘), doch Romeyns stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her (3:1, 86.‘). Nach der ersten Saisonniederlage für den FCD liegt der FC Una nur noch Punkt hinter dem Titelverteidiger!

Canach überraschte Niederkorn mit einem 2:1-Auswärtssieg und liegt nur noch 2 Zähler hinter dem FC Progrès. Bemerkenswert dabei war, dass die Gäste nach ihrem frühen 1:0 (6.‘) nach einem umstrittenen Platzverweis für Castro (19.‘) diesen Sieg trotz zwischenzeitlichem Ausgleich (1:1, 42.‘) nach langer Unterzahl errangen (1:2, 81.‘). Käerjeng holte mit einem 3:1 gegen den Nachbarn und direkten Kellerkonkurrenten Rodange einen bedeutenden Sieg, gelang es einem doch, die direkte Gefahrenzone zu verlassen. Dabei drehte man einen Rückstand nach der Pause binnen 9 Minuten, Barbaro machte in der Schlussphase per Kopfball den Deckel auf den Heimerfolg. Bissen schlug Racing bekanntlich schon vor knapp zwei Wochen mit 3:0.

Es geht Schlag auf Schlag im Oberhaus, schon am Samstag spielt ein zuletzt zu selten überzeugendes Niederkorn zuhause nach vier Spielen in Serie ohne Sieg gegen eine Jeunesse, das nur eine ihrer letzten fünf Partien verlor. Rosport und Hesperingen stehen sich mit Blick nach unten in einem wegweisenden Duelle gegenüber, noch weiter unten messen sich die beiden Schlusslichter Mamer und Rodange miteinander. In Bissen kommt es gegen Canach zum Aufeinandertreffen zweier starker Aufsteiger, Käerjeng hat den seit wenigen Spielen arg gebeutelten Leader Differdingen zu einem Südwestderby zu Besuch und Strassen bestreitet gegen F91 sein zweites Spitzenspiel binnen weniger Tage.

Sa., 06.12.2025, 17:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
US Hostert
US HostertHostert
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
So., 07.12.2025, 16:00 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
US Mondorf
US MondorfMondorf
