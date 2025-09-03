Mamer – Differdingen: Nachholspiel in der BGL Ligue

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Nach dem Europapokal-Aus stehen für Differdingen zwei Partien in der BGL Ligue an, die aufgrund der Terminenge wegen der internationalen Auftritte zunächst abgesagt worden waren.
Am Mittwochabend gastiert man beim gut in die Saison gekommenen Aufsteiger Mamer und muss versuchen, auf dessen neuem Kunstrasen seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.
In einer Woche, am 10.September, tritt man dann zuhause gegen Racing in einem weiteren Nachholspiel an. Die abgesagte Partie in Rodange wurde noch nicht neu angesetzt.

