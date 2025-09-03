 2025-09-03T11:53:45.970Z

Spielvorbericht
Differdingen wird versuchen, sich auf dem neuen Kunstrasen in Mamer zurechtzufinden
Differdingen wird versuchen, sich auf dem neuen Kunstrasen in Mamer zurechtzufinden – Foto: Andjelko Markulin

Mamer – Differdingen: Nachholspiel in der BGL Ligue

Meister muss auf der Hut sein

Nach dem Europapokal-Aus stehen für Differdingen zwei Partien in der BGL Ligue an, die aufgrund der Terminenge wegen der internationalen Auftritte zunächst abgesagt worden waren.

Am Mittwochabend gastiert man beim gut in die Saison gekommenen Aufsteiger Mamer und muss versuchen, auf dessen neuem Kunstrasen seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.

In einer Woche, am 10.September, tritt man dann zuhause gegen Racing in einem weiteren Nachholspiel an. Die abgesagte Partie in Rodange wurde noch nicht neu angesetzt.

Am Mittwoch

Heute, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
20:00live

Paul KrierAutor