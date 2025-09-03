Mamer – Differdingen: Nachholspiel in der BGL Ligue

Nach dem Europapokal-Aus stehen für Differdingen zwei Partien in der BGL Ligue an, die aufgrund der Terminenge wegen der internationalen Auftritte zunächst abgesagt worden waren.

Am Mittwochabend gastiert man beim gut in die Saison gekommenen Aufsteiger Mamer und muss versuchen, auf dessen neuem Kunstrasen seiner Favoritenrolle gerecht zu werden.