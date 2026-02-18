Mamadou Sabaly löst ab Sommer Maik Haberlag beim Eckernförder SV ab von Ismail Yesilyurt · Heute, 00:05 Uhr · 0 Leser

Mamadou Sabaly als Trainer des Heider SV II im Spiel bei Rot-Schwarz Kiel in der Hinrunde der Landesliga Schleswig. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Eckernförder SV hat einen Nachfolger für Maik Haberlag gefunden und präsentiert mit Mamadou Sabaly seinen neuen Cheftrainer. Der 45-Jährige übernimmt zur neuen Saison die 1. Herrenmannschaft. Haberlag hatte angekündigt, auf eigenen Wunsch nach acht Jahren sein Amt beim Oberliga-Absteiger abzugeben.

Sabaly ein Mann mit internationaler Vita Sabaly ist kein gewöhnlicher Fußballtrainer. Der heute 52-jährige Senegalesen wurde am 17. Mai 1973 in Guédiawaye (Senegal) geboren. Als aktiver Spieler war er 15-mal für die senegalesische Nationalmannschaft im Einsatz – ein Beleg für sein hohes fußballerisches Niveau in jungen Jahren. Seine Profikarriere führte ihn von der Heimat nach Europa: Er spielte unter anderem für den spanischen Zweitligisten UD Levante und sammelte weitere Erfahrungen in Algerien und Marokko, ehe er sich ab 2004 in Norddeutschland im gehobenen Amateurbereich etablierte. Zwischen 2004 und 2016 trug Sabaly das Trikot von etwa elf Klubs, darunter FC Schönberg 95, 1. FC Phönix Lübeck und SV Todesfelde.

Vom Spieler zum vielseitigen Trainer Schon während seiner aktiven Zeit begann Sabaly, sich für das Trainergeschäft zu interessieren. Bereits seit 2012 war er beim Heider SV als Co-Trainer und auch als Cheftrainer der zweiten Mannschaft aktiv und sammelte dort wertvolle Erfahrung in der Leitung und Entwicklung von Teams. Nach seiner aktiven Karriere schlug er erfolgreich den Weg ins Trainergeschäft ein. In Schleswig-Holstein war er unter anderem beim Heider SV, PSV Neumünster, Husumer SV und bei Slesvig IF tätig. Zuletzt arbeitete Sabaly beim SC Weiche Flensburg 08 in verschiedenen Funktionen, darunter als Co-Trainer, Interimstrainer und sogar als Physiotherapeut. Bei der U23 des Heider SV unterstützte er das Trainerteam in allen Bereichen: Ein Fußballfachmann mit Werkzeugkasten statt nur Taktiktafel.