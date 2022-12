Mamadou Doucouré trainiert wieder auf dem Platz Auftakt des Euregio-Cups abgesagt.

32 Sekunden dauert das Video, das Borussia am Mittwoch in den Sozialen Medien veröffentlicht hat. Protagonist ist Florian Neuhaus. Er passt, dribbelt und sprintet, um nach seinem Kreuzbandanriss optimal auf den Trainingsstart am kommenden Dienstag vorbereitet zu sein. Der Clip zeigt aber nicht nur Neuhaus, sondern in drei kurzen Sequenzen auch Mamadou Doucouré.

Gemeinsam mit Neuhaus absolviert der Franzose in dieser Woche unter Anleitung des Reha-Trainers Jonas Rath die Übungen auf dem Trainingsgelände am Borussia-Park. Beim 2:2 gegen Wattenscheid Mitte September trat Doucouré zuletzt in Erscheinung, damals gehörte er in der Regionalliga West zur Startelf von Coach Eugen Polanski, nach 23 Minuten musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Diagnose hielt für den 24-Jährigen eine gute und eine schlechte Nachricht bereit: Eine Muskelverletzung hatte sich der Innenverteidigung dieses Mal nicht zugezogen, dafür allerdings eine Kapselverletzung im Knie, die mit einem erneuten Ausfall einherging. Knapp drei Monate sind seitdem vergangen, Doucouré konnte vor der WM-Pause noch nicht sein Comeback feiern. Nach Informationen unserer Redaktion war seine Rückkehr ursprünglich früher vorgesehen, doch Doucourés Verletzungs-Historie macht jede Reha zu einem Prozess, bei dem die mentale Belastung für den einstigen U-Nationalspieler Frankreichs besonders berücksichtigt werden muss.