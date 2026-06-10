Malte Istock Wechsel aus Vorsfelde zu LM Wolfsburg

USI Lupo Martini Wolfsburg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom SSV Vorsfelde wechselt Malte Istock zum Verein.

Wie Lupo Martini mitteilte, bringe der Neuzugang genau die Qualitäten mit, die für den eingeschlagenen Weg gesucht wurden. Der Linksfuß verfügt bereits über Oberliga-Erfahrung und kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen flexibel eingesetzt werden.

Der Verein hebt insbesondere Istocks Tempo, seinen starken linken Fuß sowie seinen ausgeprägten Siegeswillen hervor. Darüber hinaus soll er mit seiner Dynamik, Variabilität und Mentalität zusätzliche Möglichkeiten im Spiel eröffnen und die Mannschaft bei ihren sportlichen Zielen unterstützen.