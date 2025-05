Malte Horweges Viererpack rettet Drochtersen/Assel

Die Spielvereinigung setzte sein bislang gutes Kalenderjahr 2025 fort. Nur einmal, gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III, gab es eine Niederlage. "Auch diesmal war es allerdings kein fußballerischer Leckerbissen. Harsefeld war uns körperlich über die kompletten 90 Minuten überlegen, aber spielerisch kam da zu wenig", sagte D/A-Trainer Andre Matties. Der ansonsten gute Schiedsrichter pfiff den Hausherren ein frühes Tor von Malte Horwege weg. Doch der ließ sich davon wenig beeindrucken. Das 1:0 köpfte er nach Flanke von Marvin Kluth, der auch zum 2:0 auflegte. Im zweiten Durchgang scheiterte Söhnke Weber im Eins gegen Eins an Keeper Nico Kappelmann. "Den hielt er überragend", so Matties.

Horwege, immer wieder Horwege

In der zweiten Hälfte wurde die Partie immer zerfahrener. Beim 3:0 verschätzte sich TuS-Torwart Justin Beneke beim Rauslaufen, Malte Horwege erkannte die Situation, holte sich die Kugel und schob zum 3:0 ins leere Tor. Nach seiner Einwechslung legte Andi Junge noch zweimal auf, einmal für Malte (16. Saisontor), dann für Joshua Horwege. "Letztlich machten die besseren Einzelspieler heute den Unterschied. Gut machte es auf Seiten der Harsefelder Andre Weber, der in der Abwehr noch einiges wegverteidigt hat", so der D/A-Coach. Der Ehrentreffer gelang Luis Kruse kurz vor dem Ende, nachdem einige D/A-Spieler nicht klären konnten. "Insgesamt war es ein chancenarmes Spiel, wir nutzten unsere Gelegenheiten ganz gut", äußerte sich Andre Matties noch einmal.

Vom Verein nicht unterstützt

Die Gemütslage bei Harsefelds Trainer Kevin Jahns ist nach dem jetzt feststehenden Abstieg deutlich schlechter: "Wir können mehr, als wir in Drochtersen zeigten. Aber auch diesmal haben wir alles gegeben. Der Abstieg war vermeidbar, aber die unnötige Unruhe, die bei uns in der Winterpause innerhalb des Vereins reingebracht wurde, ließ am Ende nicht mehr zu. Trotz unserer vielen Aufstiege in den letzten Jahren bekommen wir noch immer nicht das nötige Standing im Verein und das ist schade." Zusätzlich zu den vielen Verletzten wurden noch einige Akteure von der zweiten Mannschaft abgezogen, was aus Jahns Sicht überflüssig war.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg) - Tore: 1:0 Malte Horwege (20.), 2:0 Malte Horwege (30.), 3:0 Malte Horwege (50.), 4:0 Malte Horwege (60.), 5:0 Joshua Horwege (64.), 5:1 Luis Kruse (80.)