Malte Bohse wird neuer Cheftrainer
Der SV Teglingen hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 geklärt und setzt dabei auf eine interne Lösung: Malte Bohse übernimmt zur neuen Spielzeit die erste Herrenmannschaft.
Bohse trainiert seit 2021/22 die A1-Jugend der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen in der Bezirksliga und feierte dort bereits den Aufstieg in die Landesliga. Aktuell ist er zudem als Co-Trainer der 3. Mannschaft des SV Meppen aktiv.
Mit dem Wechsel nach Teglingen tritt Bohse erstmals als Chefcoach im Herrenbereich an und trifft dort auf viele Spieler, die er zuvor in der Jugend betreut hat. Der Verein ist überzeugt, dass Bohse mit seiner engagierten Arbeit und der Kenntnis der Strukturen optimal zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen wird.
__________________________________
Olympia Laxten setzt auf Jugend! Drei A-Junioren rücken fest in die Erste auf
Der SV Olympia Laxten bleibt seiner Linie treu und setzt weiter konsequent auf Talente aus der eigenen Jugend. Gleich drei Spieler aus der A-Jugend rücken zur kommenden Saison dauerhaft in den Kader der Ersten. Alle drei haben bereits ausgeholfen und überzeugten. SPORTBILD-Style fasst zusammen.
Neuzugang Nr. 1: Phil Rado - Laxtens Turbo-Angreifer
Mit Phil Rado bindet Olympia einen schnellen, torhungrigen Angreifer fest an die Erste. Der 18-Jährige hatte schon mehrfach Gastauftritte im Team und hinterließ sofort Eindruck.
Rado steht für:
enormes Tempo
klaren Zug zum Tor
starke Abschlüsse
Ein Junge, der keine Umwege macht, sondern das Tor sucht. Bei Olympia gilt er intern als sofortige Option für echte Offensivgefahr.
Neuzugang Nr. 2: Jakob Weber - der Offensiv-Allrounder
Auch Jakob Weber ist ab Sommer fester Bestandteil des Landesliga-Kaders. Der 18-Jährige sammelte in den letzten Monaten bereits Einsatzzeit bei der Ersten und der Zweiten und sorgte überall für Wirkung: Tore, Vorlagen, Aktionen mit Wucht.
Seine Stärken:
Spielintelligenz
Effizienz im Abschluss
hoher Einsatz bis zur letzten Minute
Ein Offensivspieler, der nie satt ist, das kommt bei Olympia gut an.
Neuzugang Nr. 3: Peter Hörtemöller - das Mittelfeld-Versprechen
Zum Abschluss bestätigt der SV Olympia Laxten den Aufstieg von Peter Hörtemöller, ebenfalls 18 Jahre jung. Der Mittelfeldspieler überzeugte in der Jugend als taktisch sauberer, strukturierter und verlässlicher Akteur.
Er steht für:
Fokus
klares Positionsverständnis
Stabilität im Zentrum
Kein Lautsprecher, aber einer, der das Spiel ordnet und genau das braucht Olympia im Mittelfeld.
Laxten sendet ein starkes Signal
Drei eigene Talente aus der A-Jugend. Drei feste Kaderplätze für die neue Saison.
Ein starkes Zeichen für den Weg des Vereins.
Willkommen in der Ersten, Jungs!
Olympia Laxten setzt auf euch und die Zukunft gehört euch.
______________________________
Peters bleibt, Herzlake macht weiter im Wir-Modus
Herzlake macht früh Nägel mit Köpfen! Trainer Manuel Peters bleibt mindestens ein weiteres Jahr an der Seitenlinie der 1. Herrenmannschaft. Der 38-Jährige, mittlerweile im vierten Jahr im Amt, hat seinen Vertrag verlängert und sorgt damit für Kontinuität beim Bezirksligisten.
Dabei sah es zu Saisonbeginn noch ganz anders aus. Nach dem dritten großen Kaderumbruch in Folge brauchte der VfL Zeit zum Eingrooven. Doch dann kam der Befreiungsschlag: Ausgerechnet gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SV Bokeloh setzte Herzlake ein Ausrufezeichen und startete eine Serie, die sich sehen lassen kann. Neun Siege aus den letzten elf Partien - Resultat: Platz vier zur Winterpause.
Die sportliche Führung um Fußballobmann Michael Gerdes zeigt sich zufrieden: taktisch klar verbessert, zielstrebig im Abschluss, mit einem Selbstverständnis im Spiel, das man zuletzt lange vermisste. „Das Team hat sich klasse entwickelt“, so der Vereinsboss.
Und die gute Nachricht endet nicht beim Chefcoach. Peters kann weiter auf seine rechte Hand bauen: Co-Trainer und Mannschaftsmanager Bernd Willen bleibt ebenfalls an Bord. Peters und Willen, ein eingespieltes Duo seit Jahren, vertraut mit Strukturen, Spielern und Abläufen.
Auch im Staff herrscht Kontinuität: Betreuer Norbert Wüstefeld und Physiotherapeutin Jana Mehmann haben ebenfalls zugesagt.
Peters selbst freut sich über die Entscheidung: „Die Planungssicherheit ist wichtig. Die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung funktioniert hervorragend. Und mit der Mannschaft zu arbeiten, macht einfach großen Spaß.“
Herzlake hat den Reset-Knopf längst hinter sich gelassen und setzt jetzt auf Stabilität. Wenn die Serie hält, könnte die starke Hinrunde nur der Vorgeschmack auf eine noch bessere nächste Saison sein. Sportobmann Gerdes jedenfalls blickt optimistisch nach vorne: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“
______________________________
Tobias Schulte verlässt den SV Langen nach der Saison
Beim SV Langen steht ein Trainerwechsel bevor. Tobias Schulte wird den Bezirksligisten nach Abschluss der Saison 2025/2026 verlassen. Der Coach hatte den Verein im Sommer 2022 übernommen, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Mannschaft im Umbruch befand.
In den vergangenen vier Jahren führte Schulte das Team durch eine sportlich herausfordernde Phase, etablierte eine stabile Bezirksligamannschaft und setzte dabei verstärkt auf junge Spieler, die sich unter seiner Leitung weiterentwickeln konnten.
Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, traf Schulte auf eigenen Wunsch. Mannschaft und Verein wurden bereits vor einiger Zeit darüber informiert.
Der SV Langen bedankte sich für das Engagement und den Einsatz in den vergangenen Jahren. Für die laufende Rückrunde steht nun der gemeinsame Fokus auf einem erfolgreichen Saisonabschluss.
_______________________________
________________________________
___________________
___________________