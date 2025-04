Malte Bösch will die fußballerischen Tugenden seines Teams sehen

Im vorletzten Heimspiel der Saison trifft die Elf von Trainer Malte Bösch am Sonntag ab 15 Uhr auf den FC Germania Egestorf/Langreder. Die Gäste aus Barsinghausen müssen unbedingt punkten, wollen sie eine akute Abstiegsgefahr vermeiden.

Das Thema Abstieg ist beim Heeslinger SC lange vom Tisch, doch die Elf will bis zum Saisonende alles daran setzen, nicht im bedeutungslosen Mittelfeld zu landen. "Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Wir wollen mehr als 50 Punkte und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen", lautet die klare Ansage von Malte Bösch, der nach der unnötigen Niederlage in Vorsfelde ein klares Zeichen seiner Mannschaft fordert.

Es geht gegen einen Gegner, dem das Wasser bis zum Hals steht. Seit der Neuverpflichtung von Trainer Boris Besovic Mitte März schien es, als könnten die Germanen das Thema Abstieg schnell abhaken, doch in den jüngsten Spielen gegen Delmenhorst (0:1) und HSC Hannover (0:3) kassierte Egestorf/Langreder zwei Niederlagen und rutschte auf den 14. Tabellenplatz ab, hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

"Wir haben noch zwei Heimspiele. In diesen Begegnungen wollen wir unseren Fans guten und sehenswerten Fußball zeigen. Ich erwarte eine leidenschaftliche und erfolgreiche Vorstellung meiner Mannschaft", so Bösch vor der Partie.

Und das rettende Ufer ist ebenso weit entfernt, mit den punktgleichen Mannschaften Wolfsburg und Arminia Hannover liefert sich Heeslingens Gegner einen dramatischen Kampf um den Klassenerhalt. Da Verden und Wilhelmshaven die vermeintlich leichteren Aufgaben haben, ist Egestorf/Langreder zum Siegen verpflichtet.

Diese Ausgangsposition dürfte den Heeslingern zugutekommen, denn sie müssen nicht um jeden Preis das Spiel machen. "Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. In der Offensive können wir viel mehr, als wir zuletzt gezeigt haben. Zudem müssen wir unsere kämpferischen Qualitäten wieder zeigen. Die Plätze sind zurzeit keine Teppiche, auf denen es sich schön spielen lässt. Leidenschaft und Einsatz sind gefragt", so Bösch, der einen Teil seiner Elf in einem Spiel gegen eine Auswahlmannschaft der Bundespolizei testete.

Beim 2:0-Erfolg empfahlen sich nicht nur die Torschützen Eren Badur und Fabio Gerke für weitere Aufgaben. "Leider haben wir eine Reihe von Verletzten, aber die Jungs haben sich im Testspiel gut präsentiert. Gleiches gilt für die übrigen Spieler, die sich im Training richtig reingehängt haben. Am Sonntag ist die Auswahl zwar etwas geringer, aber ich habe 16 gesunde Akteure im Kader und kann mit Sicherheit eine gute Oberligamannschaft aufbieten", so Malte Bösch gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.