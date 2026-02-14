Malte Bösch übernimmt das Ruder beim TSV Bardowick Coach wechselt im Sommer vom Oberligisten Heeslinger SC zum TSV von FuPa Lüneburg · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Im regionalen Fußball-Karussell dreht sich das Rad derzeit besonders schnell. Nur wenige Wochen, nachdem Malte Bösch beim Oberligisten Heeslinger SC etwas überraschend das Aus zum Saisonende mitgeteilt wurde, herrscht nun Klarheit über seine Zukunft: Der 35-Jährige wird zur Saison 2026/2027 neuer Cheftrainer beim TSV Bardowick. Das teilte der Verein über Social Media mit. Er tritt damit die Nachfolge von Kevin Panek an, der im Sommer seinen Platz räumt.

Panek-Abschied nicht aus sportlichen Gründen

Die Nachricht vom Trainerwechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es sportlich ordentlich läuft. Unter Kevin Panek hat sich der TSV Bardowick in der Spitzengruppe festgebissen, rangiert aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und steht zudem im Halbfinale des Bezirkspokals. Dennoch haben sich die sportliche Leitung und Panek auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. Der Grund ist jedoch nicht sportlicher Natur: Private und berufliche Verpflichtungen lassen den enormen Zeitaufwand, den der ambitionierte Verein fordert, künftig nicht mehr zu. „Die Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen und mit großem Respekt für die geleistete Arbeit“, heißt es von Vereinsseite auf Social Media.

Der „Wunschkandidat“ kommt aus der Oberliga

Für Malte Bösch schließt sich damit eine Tür, während eine andere weit aufgestoßen wird. Die Enttäuschung über die nicht verlängerte Zusammenarbeit in Heeslingen dürfte nun der Vorfreude auf ein neues Projekt weichen. Sportdirektor Roman Razza macht keinen Hehl daraus, wie glücklich er über die Zusage ist: