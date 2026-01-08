Malte Bösch muss gehen: Trainerwechsel beim Heeslinger SC steht fest

„Wir sind super glücklich mit der Arbeit, die Malte in den vergangenen Jahren geleistet hat. Nachdem Oliver Warnke uns mitgeteilt hat, dass er ab Sommer nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung steht, haben wir uns letztlich dazu entschlossen, den Vertrag mit Malte nicht mehr zu verlängern. Das hat aber überhaupt nichts mit seiner Arbeit zu tun gehabt. Wir alle schätzen ihn als Menschen und Trainer. Bei der Überlegung, getrennte Wege zu gehen, war ein anderer Grund ausschlaggebend. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass ein neues Trainerteam neue Impulse vermitteln und die weitere Entwicklung der Mannschaft und des Vereins positiv beeinflussen kann“, so Manager Kevin Rehling.

Malte Bösch, der nach eigenen Worten auch über das Saisonende hinaus gerne Trainer in Heeslingen geblieben wäre, war sichtlich überrascht von der Entscheidung. „Nach dem Gespräch mit dem Management bin ich natürlich enttäuscht nach Hause gefahren. Ich habe absolut Bock auf Fußball, habe riesigen Spaß an der Trainerarbeit und ich finde, wir haben in Heeslingen vieles auf den Weg gebracht. Insofern bin ich schon enttäuscht, dass der Vertrag nicht verlängert wurde. Andererseits bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich habe vor zweieinhalb Jahren die große Chance bekommen, eine Oberligamannschaft zu trainieren. In dieser Zeit habe ich viele Erfahrungen gesammelt und bin gereift. In den nächsten Monaten werde ich noch einmal richtig Vollgas geben. Ich möchte diese Saison mit meiner Mannschaft erfolgreich beenden und Spielern, Fans und dem Verein eine tolle Rückrunde bieten. Und natürlich möchte ich sehen, was die Zukunft bringt. Malte Bösch ohne Fußball, das geht nicht und Fußball ohne Malte Bösch ebenso wenig“, so der scheidende Trainer des HSC.