Malte Bösch: „Bis Freitag müssen die Sinne wieder geschärft sein“

– Foto: Jörg Struwe

Nach dem torreichen 5:0-Sieg gegen Borussia Hildesheim ist der Heeslinger SC am Freitagabend erneut im eigenen Stadion gefordert. Zu Gast ist der BSV Rehden. Die Partie gegen den Tabellenzwölften wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

Auf dem Papier ist die Mannschaft von Malte Bösch klarer Favorit dieser Partie, doch die aktuelle Tabellensituation ergibt kein klares Bild. Zwar hat die Mannschaft von Kristian Arambasic die letzten fünf Spiele verloren, doch deshalb spielt sie bei weitem nicht wie ein Absteiger. „Wer die letzten Partien gesehen hat, weiß, wie spielstark das Team aus Rehden ist. Der BSV hätte keinesfalls fünf Niederlagen einstecken müssen, wenn sie alle Spieler auf dem Feld gehabt hätten“, so Malte Bösch, der damit einen wunden Punkt der Gäste anspricht.

Zu oft sahen Akteure aus Rehden Gelb/Rot oder sogar Rot. Wie zuletzt in Bersenbrück. „Rehden war bis zum Platzverweis die bessere Mannschaft. Mit zehn Mann auf dem Feld konnte BSV dem Druck irgendwann nicht mehr standhalten und unterlag am Ende deutlich mit 1:4“, so Malte Bösch über Heeslingens Gegner, der mit 29 Punkten gewissermaßen den Abgrund vor Augen hat und deshalb alles daran setzen wird, die Durststrecke endlich zu beenden. „Die aktuelle Situation macht Rehden besonders gefährlich. Bis Freitag müssen wir unbedingt die Sinne schärfen, körperlich präsent sein und genauso konsequent agieren wie gegen Hildesheim“, fordert Malte Bösch von seinen Spielern.

Nach dem starken Auftritt gegen die Borussia sei man mit einem super Gefühl in die neue Woche gestartet. Jetzt gelte es, am Freitagabend nachzulegen. „Wir wissen aber auch, dass das nicht von alleine geht, zumal Rehden mit dem Rücken zur Wand steht und unbedingt punkten muss“, so Bösch zur Ausgangslage.

Personallage beim Heeslinger SC entspannt



Glücklicherweise ist die personelle Lage weiterhin recht entspannt. Omar Kujabi wird wohl grippebedingt auf einen möglichen Einsatz verzichten müssen. Weiterhin angeschlagen und deshalb nur bedingt einsatzfähig ist Joel Schallschmidt. Ob Oliver Warnke wieder spielen wird, ist ebenfalls fraglich. Zuletzt musste Heesligens Co-Trainer aufgrund einer Zerrung pausieren.

Nach überstandener Gelb/Rot-Sperre ist Terry Becker wieder mit von der Partie. Zum Kader gehört auch Philipp Wilkens, der gegen Hildesheim nach mehrmonatiger Verletzung ein gelungenes Comeback feierte. Wie die Startelf aussehen könnte, darauf wollte sich Malte Bösch allerdings noch nicht festlegen. „Gegen Hildesheim haben wir die ein oder andere Überraschung aus dem Hut gezaubert. So ähnlich werden wir es auch gegen Rehden machen“, so Bösch.