Malte Bethke springt vom zweiten ins erste Frisia-Team

Malte Bethke (re.) und Leif Johannsen (Sportlicher Leiter). – Foto: Frisia Risum-Lindholm

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm setzt weiterhin konsequent auf die Durchlässigkeit zwischen dem Unterbau und der ersten Mannschaft. Mit Malte Bethke stößt ein Akteur zur Landesliga-Elf, der in der vergangenen Spielzeit bereits als prägende Figur in der Reserve („Jü Tweed“) auf sich aufmerksam gemacht hat.

Malte Bethke hat sich durch konstant starke Leistungen für den Sprung in das Ligateam empfohlen. Als Kapitän der zweiten Mannschaft führte er das Team in der abgelaufenen Saison mit Führungsstärke und Torgefahr – vier Treffer in 25 Partien unterstreichen seine Offensivqualitäten – zum Aufstieg in die Verbandsliga.

Der Sportliche Leiter Leif Johannsen hebt insbesondere die Reife hervor: „Malte war bereits mit seinem jungen Alter ein richtiger Führungsspieler und hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass Jü Tweed in die Verbandsliga aufgestiegen ist. Malte ist fertig für den nächsten Schritt und wird unserer Mannschaft mehr Optionen in der Defensive bringen. Wir freuen uns, dass wieder ein Jugendspieler aus Risum-Lindholm den Weg ins Ligateam geschafft hat.“

„Eingewöhnung wird mir leichtfallen“

Für Bethke ist der Wechsel in den Landesliga-Kader die logische Konsequenz aus seiner sportlichen Entwicklung. Der Defensiv-Allrounder, der auf dem Platz als lautstarker Antreiber gilt, blickt der neuen Herausforderung voller Zuversicht entgegen: „Ich freue mich riesig, den nächsten Schritt in die 1. Herren zu gehen und in der Landesliga anzugreifen. Ich freue mich darauf, mich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Dass ihm der Wechsel leichtfallen wird, liegt vor allem an der gewohnten Umgebung: „Da ich viele Jungs bereits kenne, wird mir die Eingewöhnung sicher leichtfallen. Umso mehr freue ich mich darauf, nicht nur auf dem Platz alles zu geben, sondern auch neben dem Platz eine gute Zeit mit der Mannschaft zu haben.“