Malte Bahrenburg wechselt zum FC Ostereistedt/Rhade

Der FC Ostereistedt/Rhade hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom Bade SC wechselt Malte Bahrenburg zum FCOR. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Der Mittelfeldspieler ist flexibel im offensiven sowie defensiven Zentrum einsetzbar und bringt laut Verein „viel Laufstärke“, „Ruhe am Ball“ sowie „eine starke Übersicht“ mit. Zudem sollen seine Erfahrung und Spielintelligenz der Mannschaft direkt weiterhelfen.
Malte Bahrenburg blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Fühlt sich gut an. Hab Bock auf die neue Saison“, sagte der Neuzugang in seinem ersten Statement.
Auch die sportlichen Ziele sind bereits klar formuliert. Bahrenburg möchte „mit der Mannschaft um den Aufstieg spielen“. Seinen ersten Eindruck vom Team beschrieb er zudem als „sehr positiv“.
Der Offensivmann stand in der laufenden Saison in der zweiten Kreisklasse 18 Mal auf dem Feld und sammelte dabei 18 Scorer.