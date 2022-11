Bedröppelte Chamer, jubelnde Donaustaufer: Ihren bis dato zweithöchsten Saisonsieg feierte die Staufer Elf um Paul Grauschopf (Mitte) und Lucas Hufnagel im Hinspiel gegen den ASV – dem kommenden Gegner. – Foto: Simon Tschannerl

Malokus Wiedersehen: »Donaustauf hat die beste Qualität der Liga« Durchführung des Staufer Heimduells mit Cham in der Schwebe – SSV Jahn II muss langsam gehörig aufpassen

So ein Wiedersehen mit den ehemaligen Schützlingen ist ja immer etwas besonderes für einen Trainer. Faruk Maloku steht ein solches bevor. Am Samstag tritt er in der Bayernliga Nord mit seinem ASV Cham – gesetzt dem Fall, die Partie kann überhaupt ausgetragen werden – nämlich beim SV Donaustauf an. Gut, am Fuße der Walhalla stand Maloku in der Vergangenheit lediglich neun Wochen in der Verantwortung. Es stellte sich schnell heraus, dass die Philosophien von Trainer und Verein zu weit auseinander gingen. Monate später hatte der Fußballfachmann die Kreisstädter aus Cham zum nicht mehr für möglich gehaltenen, direkten Klassenerhalt geführt. Jetzt geht es mal wieder gegeneinander. Wobei die Rollen klar verteilt sind.

Nüchtern nimmt Faruk Maloku die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zur Kenntnis, möchte diese auch nicht groß thematisieren. Sportlich ist er in Erwartung einer riesengroßen Herausforderung. „Donaustauf hat die beste Qualität an Einzelspielern der Liga. Selbsterklärend ist es für keine Mannschaft in der Liga einfach, gegen Stauf zu bestehen“, so Malokus Einschätzung. Das Hinspiel hat der Weidener noch in (un)guter Erinnerung. Es lief für Cham nichts zusammen bei der 0:5-Schlappe auf heimischem Platz. „Da haben sie richtig stark gespielt und uns deutlich die Grenzen aufgezeigt“, erinnert sich Maloku, der auf eine Durchführung des Spiels noch vor der Winterpause hofft, „auch wenn der Gegner aktuell einen starken Lauf hat“.



Drei Unentschieden hintereinander – zwischendrin gab es eine Spielabsage wegen Nebels – haben den ASV (10., 24 Punkte) nicht recht weitergebracht. In der Fremde läuft es so weit ordentlich (3/3/4). Doch die Gefahrenzone bleibt bedrohlich nah. Eine Woche nach dem Donaustauf-Kick tut sich eine letzte Möglichkeit auf wertvolle Punkte in diesem Kalenderjahr auf, wenn Chams Heimduell mit Weiden nachgeholt wird. Derweil verabschieden sich die Donaustaufer an diesem Wochenende so oder so in die Winterpause.



Ob am Samstag überhaupt gespielt werden kann, steht noch in den Sternen. Der eigene Platz ist tief und gezeichnet vom Wetter; der Kunstrasen in Oberhinkofen ist keine Option. „Ob wir spielen oder nicht, wissen wir erst am Freitag, denke ich“, informiert Michael Fischer aus der Staufer Geschäftsführung.



Zuletzt unfreiwillig spielfrei (Trainer Stefan Wagner dazu: „Die Pause hat mir nicht gepasst!“), ist der SV Donaustauf (4., 38) auf den siebten Sieg in Folge aus. Den Druck auf das Führungsduo gilt es aufrechtzuerhalten. Natürlich wünschen sie sich am Donauufer eine möglichst aussichtsreiche Ausgangslage fürs Frühjahr. Wagner sagt vor dem Duell mit Cham: „Wir haben leider schlechte Platzverhältnisse und das kommt unserem Spiel gar nicht entgegen.“ Das Fehlen von Nico Rinderknecht, Lucas Hufnagel und Yannick Grader macht die Sache nicht einfacher. Überdies stehen hinter möglichen Einsätzen von Andrea Nocerino und Topstürmer Lukas Dotzler noch Fragezeichen.







Probleme einer möglichen Spielabsage hat man bei der Jahnschmiede nicht. Dem Allwetterplatz am Kaulbachweg sei Dank. Und so steht dem Heimauftritt des SSV Jahn II (13., 20) gegen den SC Feucht (8., 29) nichts im Wege. Langsam aber sicher nimmt der Druck auf die U 21 des Regensburger Zweitligisten zu, nachdem sie keines der letzten fünf Spiele mehr gewinnen konnte (0/1/4). Die Relegationsplätze 14 und 15 sind nun gar punktgleich. Es mangelt an Spielglück. Auch die fehlende Erfahrung ist der „Teenie-Truppe“ in vielen Spielsituationen halt doch noch anzumerken. Chefcoach Christoph Jank gibt sich nach wie vor betont gelassen: Die Entwicklung der Spieler stünde im Vordergrund. Nichtsdestotrotz sollten schnellstmöglich Punkte gegen den Abstieg her...