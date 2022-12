Maloku: »Können vor dieser Entwicklung nur den Hut ziehen« Mit einem 3:1 (3:0)-Heimsieg über die SpVgg SV Weiden verabschiedet sich der ASV Cham in die Winterpause

Wenn man bedenkt, dass der ASV Cham zum selben Zeit der Vorsaison nur neun Punkte hat einfahren können, dann hat sich beim Nord-Bayernligisten innerhalb von zwölf Monaten anscheinend so einiges getan. Die akribische Arbeit vom Trainergespann und des Teams scheint immer mehr Früchte zu tragen. Sieben Punkte haben die Rot-Weißen jetzt sogar Vorsprung auf den TSV Großbardorf, der den ersten Relegationsplatz inne hat und können somit in diesem Jahr ein beruhigtes und sorgenfreies Weihnachtsfest feiern. Die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku konnte sich nach dem Heimerfolg gegen die SpVgg aus Weiden in der Tabelle sogar noch um einen Platz verbessern und liegt nach 20 absolvierten Spieltagen mit 27 Zählern nun auf Platz neun.

Für den Neuling aus der Max-Reger-Stadt scheinen hingegen schwere Zeiten anzubrechen. Mit nur 15 Punkten auf der Habenseite überwintert die Mannschaft von Ex-ASV-Coach Rüdiger Fuhrmann auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits sechs Zähler Rückstand ans rettende Ufer vorzuweisen. Die Siebte Niederlage im achten Spiel in Folge, so lautet die traurige Negativbilanz der Wasserwerkelf. Noch dazu konnte in dieser Spielzeit kein einiger Auswärtserfolg verbucht werden.

Den Grundstein zum Sieg in diesem Oberpfalzderby legten die Gastgeber in der ersten Halbzeit, in der sie ganz klar den Ton angaben und die Schwarz-Blauen gehörig unter Druck setzten. Auch der Drei-Tore-Vorsprung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Erst nach dem Seitenwechsel bäumten sich Graf & Co. mehr auf und hielten etwas besser dagegen. Zu mehr als dem Anschlusstreffer in der 83. Minute durch den eingewechselten Josef Rodler sollte es aber an diesem letzten Spieltag vor der Winterpause nicht mehr reichen.

Chams Trainer Faruk Maloku ordnete das Geschehen – auch verglichen mit der Vergangenheit – wie folgt ein: „Wir sind gut in die Partie gekommen und haben versucht immer druckvoll zu spielen. Die Halbzeitführung war verdient. In der zweiten Hälfte haben wir einen Gang zu weit herunter geschalten, so dass wir zu viel verwaltet haben. Allerdings muss man ehrlicherweise zugeben, hätten wir noch vor ein paar Monaten so ein passives Spielverhalten nicht überstanden. Solch Passivität hätte uns komplett aus der Bahn geworfen. Unsere Jungs sind einen Schritt sicherer geworden und entwickeln sich weiter. Mit diesem Spiel und Sieg in 2022 haben unsere Jungs ein anspruchsvolles und aufregendes Jahr positiv abschließen können. Wir Verantwortlichen können nur den Hut vor dieser Entwicklung ziehen.“

„Die erste Halbzeit haben wir einfach komplett verschlafen und auch mit dem engen Kunstrasenplatz sind wir irgendwie nicht zurechtgekommen. Erst nach dem Seitenwechsel sind wir durch die drei Einwechslungen besser ins Spiel gekommen. Die Möglichkeiten, die wir dann hatten, konnten wir aber leider nicht verwerten“, gab derweil Weidens Coach Rüdiger Fuhrmann von sich.