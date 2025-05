Malo Ehlen verstärkt ab Sommer das Trainerteam des Heeslinger SC

Björn Müller und Malo Ehlen, beide erfahrene Torhüter und Übungsleiter, werden sich ab der kommenden Saison gemeinsam um die Weiterentwicklung der Keeper in der ersten und zweiten Männermannschaft des Heeslinger SC kümmern. Malo Ehlen kommt aktuell vom Landesligisten Rotenburger SV an die Oste.

„Die hohe Bedeutung der Aus- und Weiterbildung der Torhüter bei uns wird durch diese Personalie noch einmal deutlich. Wir können zukünftig noch individueller mit unseren Keepern trainieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen Impulse von Malo“, so Björn Müller zur ZEVENER ZEITUNG.

„Ich freue mich riesig auf die zukünftigen Aufgaben und die Zusammenarbeit in einem tollen und ambitionierten Verein“, sagt Ehlen über seine neue Aufgabe. „Der Heeslinger SC ist seit Jahren ein für seine guten Torwarte, für seinen Ehrgeiz, aber auch für Spaß und Zusammenhalt bekannter Namen in der Region. Die Zusammenarbeit mit Björn und dem Torwart-Team wird mich persönlich und fachlich weiterentwickeln. Ich freue mich ab kommender Saison meinen Teil dazu beitragen zu können“, so Ehlen.